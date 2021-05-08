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futebol

Paquetá marca em goleada do Lyon e acirra briga por vaga na Champions

De cabeça, meia brasileiro marcou seu gol na vitória por 4 a 1 sobre o Lorient
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Publicado em 08 de Maio de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 16:35
Crédito: Damien LG / Lyon
O final do Campeonato Francês promete fortes emoções. A duas rodadas do fim, as brigas pelo título e pelas vagas nos campeonatos europeus ainda estão indefinidas. Neste sábado, o Lyon, do meio-campo da seleção brasileira Lucas Paquetá, goleou o Lorient por 4 a 1 e acirrou ainda mais a briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O brasileiro fez um dos gols da vitória, de cabeça, e chegou ao sétimo gol no campeonato, além de quatro assistências.
>> VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSCom o resultado, o Lyon assumiu, momentaneamente, a terceira colocação na tabela, com 73 pontos, passando o Mônaco, que tem 71 e ainda joga pela rodada. PSG, em segundo, com 75 (ainda joga na rodada), e Lille, em primeiro, com 79, completam o G4 do campeonato. A terceira posição garante vaga na pré-Champions. O quarto lugar se classifica para a Liga Europa.
- Ao contrário do que o placar pode sugerir, não foi um jogo fácil. O primeiro tempo acabou 0 a 0. Nos acertamos no vestiário e voltamos melhor. Soubemos aproveitar as oportunidades que tivemos e construímos o 4 a 1. Estou muito feliz com o meu gol. A equipe toda está de parabéns. Vamos em busca de mais duas vitórias para conseguirmos a classificação para a Liga dos Campeões - disse o ex-jogador do Flamengo.
Na próxima rodada, no domingo (16/05), o Lyon visitará o Nimes.

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