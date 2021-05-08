Paquetá marca em goleada do Lyon e acirra briga por vaga na Champions

Crédito: Damien LG / Lyon

O final do Campeonato Francês promete fortes emoções. A duas rodadas do fim, as brigas pelo título e pelas vagas nos campeonatos europeus ainda estão indefinidas. Neste sábado, o Lyon, do meio-campo da seleção brasileira Lucas Paquetá, goleou o Lorient por 4 a 1 e acirrou ainda mais a briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O brasileiro fez um dos gols da vitória, de cabeça, e chegou ao sétimo gol no campeonato, além de quatro assistências.

>> VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSCom o resultado, o Lyon assumiu, momentaneamente, a terceira colocação na tabela, com 73 pontos, passando o Mônaco, que tem 71 e ainda joga pela rodada. PSG, em segundo, com 75 (ainda joga na rodada), e Lille, em primeiro, com 79, completam o G4 do campeonato. A terceira posição garante vaga na pré-Champions. O quarto lugar se classifica para a Liga Europa.

- Ao contrário do que o placar pode sugerir, não foi um jogo fácil. O primeiro tempo acabou 0 a 0. Nos acertamos no vestiário e voltamos melhor. Soubemos aproveitar as oportunidades que tivemos e construímos o 4 a 1. Estou muito feliz com o meu gol. A equipe toda está de parabéns. Vamos em busca de mais duas vitórias para conseguirmos a classificação para a Liga dos Campeões - disse o ex-jogador do Flamengo.