Papagaio agrada clube com postura mais madura e ‘consciente’

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Após mais de um ano cumprindo punição por doping, Rafael Papagaio está de volta ao Palmeiras. Desde o início do mês, o atacante trabalha no clube. Esse é o primeiro contato de Papagaio com o futebol desde outubro de 2019, quando foi flagrado em um exame antidoping. E seus primeiros dias de retorno tem agradado direção e comissão técnica.

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Passando a impressão de ter ‘mudado de mentalidade’, Papagaio foi fortemente elogiado nos bastidores pela forma que reagiu à suspensão. Visto como mais maduro e consciente de que esse é sua última grande chance de mostrar o futebol goleador que marcou sua aparição, o jogador ganhou a confiança, também, de Abel Ferreira.

O treinador português gostou do que ouviu e viu do atacante nesse curto período e decidiu por sua inscrição no Paulistão. Acreditando ser capaz de retomar o promissor talento de Papagaio, Abel aposta que com tempo de treino e convívio com esse elenco ‘vencedor’, a recuperação pode ser acelerada.Antes de ser integrado ao grupo do Paulistão, Papagaio, que tem contrato com o Verdão até 2023, comentou seu desejo de mostrar serviço para Abel Ferreira.

– Estou ansioso demais, louco para voltar aos treinos e muito feliz pelo título da Libertadores. Menino, Patrick e Esteves, joguei com eles na base. Sei que são caras excepcionais e ver eles conquistando coisas que todos sonhamos deixa um gostinho de voltar melhor ainda e mostrar meu trabalho para fazer parte desse grupo vitorioso – celebrou o atacante.

Papagaio também confidenciou informações sobre como sua família foi importante no processo de reinserção no futebol.– Muita coisa mudou desde meu último jogo como profissional. O tempo passou rápido para algumas coisas, mas parecia que eu nunca mais voltaria a treinar ou jogar novamente. Mudei muitas coisas na minha vida, criei uma rotina no dia a dia – relatou o atacante, completando sobre sua rotina.