Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paolo Guerrero volta a jogar depois de 210 dias

Atacante peruano foi uma das novidades do Colorado na goleada em cima do Ypiranga-RS...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 22:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 22:20
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
Após 210 dias e recuperado de lesão no joelho, Paolo Guerrero finalmente voltou a disputar uma partida pelo Internacional e ajudou o time a derrotar o Ypiranga-RS por 4 a 2.
Na saída de campo, o artilheiro não escondeu a sua felicidade e comentou a emoção antes da partida.
‘Muito feliz por voltar após quase sete meses. Eu achei que não entraria. Fiquei surpreso em entrar em um jogo, com 2 a 1. Estava com um pouco de medo de como sentiria, mas, graças a Deus, entrei. Deu tudo certo, ganhamos. Os companheiros estão pegando o que o professor pede. Tentamos entender o que ele quer. Estou me sentindo bem. Fico Feliz por isso. Muito bem, muito bem’, declarou ao Premiere.
Miguel Ángel Ramírez
Questionado sobre o trabalho do novo comandante, Paolo Guerrero vê Ramírez no caminho positivo ao lado dos companheiros.
‘Achei o time muito bem. Lutou até o final e nunca desistiu. O professor Abel fez um grande trabalho. Dei parabéns, mas não conseguimos ganhar o Brasileirão. Estou entendendo o que o novo professor pede. Ele já está aprendendo português. Tivemos muitas coisas boas nestes quatro dias e estaremos melhores. Paciência. Estamos muito bem’, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados