Paolo Guerrero volta a jogar depois de 210 dias

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Após 210 dias e recuperado de lesão no joelho, Paolo Guerrero finalmente voltou a disputar uma partida pelo Internacional e ajudou o time a derrotar o Ypiranga-RS por 4 a 2.

Na saída de campo, o artilheiro não escondeu a sua felicidade e comentou a emoção antes da partida.

‘Muito feliz por voltar após quase sete meses. Eu achei que não entraria. Fiquei surpreso em entrar em um jogo, com 2 a 1. Estava com um pouco de medo de como sentiria, mas, graças a Deus, entrei. Deu tudo certo, ganhamos. Os companheiros estão pegando o que o professor pede. Tentamos entender o que ele quer. Estou me sentindo bem. Fico Feliz por isso. Muito bem, muito bem’, declarou ao Premiere.

Miguel Ángel Ramírez

Questionado sobre o trabalho do novo comandante, Paolo Guerrero vê Ramírez no caminho positivo ao lado dos companheiros.