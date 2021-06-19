Paolo Guerrero vai passar por artroscopia no joelho

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

A maré de Paolo Guerrero não anda nada boa. Reserva da seleção peruana, o camisa 9 voltou ao Internacional, mas devido as dores no joelho não consegue atuar com tranquilidade.

Agora, por conta deste pequeno problema físico, o departamento médico do Inter tomou a decisão de realizar uma artroscopia no joelho direito do atleta para amenizar as dores.

Desempenho