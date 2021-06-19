Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paolo Guerrero vai passar por artroscopia no joelho

Com dores no local da última lesão, o peruano vai se ausentar do Colorado para amenizar o problema...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 10:39
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
A maré de Paolo Guerrero não anda nada boa. Reserva da seleção peruana, o camisa 9 voltou ao Internacional, mas devido as dores no joelho não consegue atuar com tranquilidade.
Agora, por conta deste pequeno problema físico, o departamento médico do Inter tomou a decisão de realizar uma artroscopia no joelho direito do atleta para amenizar as dores.
Desempenho
Contratado em 2018, Paolo Guerrero só estreou pelo Inter no ano seguinte, já que cumpria suspensão por doping. Desde então, ele disputou 63 jogos e anotou 31 gols. Uma média positiva para um atleta de 37 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música
Churrasco e acompanhamentos do restaurante Coronel Picanha, em Vitória
No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES
Gabriela Sartório, de 45 anos, morreu após ser atingida por carro na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi
Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados