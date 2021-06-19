Paolo Guerrero vai passar por artroscopia no joelho

A maré de Paolo Guerrero não anda nada boa. Reserva da seleção peruana, o camisa 9 voltou ao Internacional, mas devido as dores no joelho não consegue atuar com tranquilidade.
Agora, por conta deste pequeno problema físico, o departamento médico do Inter tomou a decisão de realizar uma artroscopia no joelho direito do atleta para amenizar as dores.
Desempenho
Contratado em 2018, Paolo Guerrero só estreou pelo Inter no ano seguinte, já que cumpria suspensão por doping. Desde então, ele disputou 63 jogos e anotou 31 gols. Uma média positiva para um atleta de 37 anos.