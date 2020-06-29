Palmeirenses testam negativo para COVID-19 após festa de Felipe Melo

Crédito: Capitão deu uma festa com convidados em sua casa, o que desrespeita o isolamento (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Todos os funcionários do Palmeiras que estiveram na festa de aniversário de Felipe Melo, na última sexta-feira, realizaram testagem para o coronavírus no domingo, e os resultados foram todos negativos.

Vale ressaltar que ainda serão realizados testes nesta segunda-feira, como já estava programado anteriormente pelo clube. Será a quinta bateria de exames em 11 dias, lembrando que apenas um jogador está afastado das atividades por conta da contaminação. Outros três atletas testaram positivo antes e já estão recuperados. Nenhum deles teve o nome divulgado pelo Palmeiras.

Felipe Melo recebeu convidados em sua casa na última sexta, no dia do seu aniversário, violando os protocolos de isolamento social impostos por conta da Covid-19. Em seu Instagram, primeiramente, o zagueiro publicou foto distante dos convidados, dizendo que a festa respeitava o isolamento social. Ao longo da noite, contudo, apareceram imagens e vídeos do evento ocorrendo sem qualquer restrição. Depois da repercussão negativa, ele pediu desculpas.E MAIS:Felipe Melo fez festa na pandemia: confira quem mais saiu do isolamentoFesta de Felipe Melo na pandemia gera bronca e reunião no PalmeirasNamorada de Dudu abre B.O contra ex-esposa do atleta por ameaçaDudu teria pedido para ser negociado em reunião com o Palmeiras– Sei que o mundo passa por um momento muito difícil, mas, depois de muito pensar, meus familiares e eu decidimos comemorar de uma forma reservada. Foi na minha casa e tentamos, da melhor maneira possível, preservar a segurança de todos que estavam presentes. Se ofendi algumas pessoas, peço desculpas. Não foi esta a intenção - escreveu o camisa 30.