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Palmeirenses testam negativo para COVID-19 após festa de Felipe Melo

Testagem foi realizada neste domingo com todos os funcionários do clube que estiveram presentes na comemoração; outra bateria de exames acontecerá ainda nesta segunda...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:04
Crédito: Capitão deu uma festa com convidados em sua casa, o que desrespeita o isolamento (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Todos os funcionários do Palmeiras que estiveram na festa de aniversário de Felipe Melo, na última sexta-feira, realizaram testagem para o coronavírus no domingo, e os resultados foram todos negativos.
Vale ressaltar que ainda serão realizados testes nesta segunda-feira, como já estava programado anteriormente pelo clube. Será a quinta bateria de exames em 11 dias, lembrando que apenas um jogador está afastado das atividades por conta da contaminação. Outros três atletas testaram positivo antes e já estão recuperados. Nenhum deles teve o nome divulgado pelo Palmeiras.
Felipe Melo recebeu convidados em sua casa na última sexta, no dia do seu aniversário, violando os protocolos de isolamento social impostos por conta da Covid-19. Em seu Instagram, primeiramente, o zagueiro publicou foto distante dos convidados, dizendo que a festa respeitava o isolamento social. Ao longo da noite, contudo, apareceram imagens e vídeos do evento ocorrendo sem qualquer restrição. Depois da repercussão negativa, ele pediu desculpas.E MAIS:Felipe Melo fez festa na pandemia: confira quem mais saiu do isolamentoFesta de Felipe Melo na pandemia gera bronca e reunião no PalmeirasNamorada de Dudu abre B.O contra ex-esposa do atleta por ameaçaDudu teria pedido para ser negociado em reunião com o Palmeiras– Sei que o mundo passa por um momento muito difícil, mas, depois de muito pensar, meus familiares e eu decidimos comemorar de uma forma reservada. Foi na minha casa e tentamos, da melhor maneira possível, preservar a segurança de todos que estavam presentes. Se ofendi algumas pessoas, peço desculpas. Não foi esta a intenção - escreveu o camisa 30.
A reapresentação da equipe, após o final de semana de folga, acontece nesta segunda. O elenco vem sendo dividido em grupos para evitar aglomeração, mas todos devem passar por uma “bronca” com a intenção de intensificar os pedidos de isolamento social, ainda mais porque as primeiras atividades presenciais com bola acontecerão na próxima quarta-feira (1º de julho), com autorização do Governo de São Paulo.E MAIS:Manhã do Mercado: Barça oficializa saída de Arthur, pedido de Dudu, Tévez com futuro incerto...Contrato de Gómez acaba nesta terça, mas não preocupa Palmeiras; entendaJornal do Qatar aponta 'brilhantismo' de Dudu em título brasileiro de 2018Ex tenta impedir Dudu de deixar país, mas não deve barrar oferta do Qatar E MAIS:

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