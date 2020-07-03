Palmeirenses se juntam a Robinho em live que ajuda atletas sem renda

No domingo, a partir das 16h, o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e a Buh, marca de "fashion soccer" criada por Diego Navarro e Felipe Sanchez, ambos ex-jogadores, promovem live solidária para ajudar atletas que estão sem renda por conta da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. E a ação já recebeu contribuições dos laterais Mayke e Diogo Barbosa e do meia Raphael Veiga, todos do Palmeiras, do atacante Robinho, ídolo do Santos, e do volante Fellipe Bastos, do Vasco.