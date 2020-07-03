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futebol

Palmeirenses se juntam a Robinho em live que ajuda atletas sem renda

Os laterais Mayke e Diogo Barbosa e o meia Raphael Veiga, ao lado do ex-jogador do Santos e de Fellipe Bastos, do Vasco, participam de ação promovida por sindicato e a marca Buh...
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Publicado em 

03 jul 2020 às 18:21

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:21

Crédito: O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Raphael Veiga ajudam em live solidária (Agência Palmeiras/Divulgação
No domingo, a partir das 16h, o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e a Buh, marca de "fashion soccer" criada por Diego Navarro e Felipe Sanchez, ambos ex-jogadores, promovem live solidária para ajudar atletas que estão sem renda por conta da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. E a ação já recebeu contribuições dos laterais Mayke e Diogo Barbosa e do meia Raphael Veiga, todos do Palmeiras, do atacante Robinho, ídolo do Santos, e do volante Fellipe Bastos, do Vasco.
- Eu já fiz a minha parte, espero que vocês contribuam também - manifestou-se o meia Raphael Veiga, jogador do Palmeiras.
- Eu já ajudei e convido vocês a ajudarem - completou o lateral-esquerdo do Verdão, Diogo Barbosa.

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