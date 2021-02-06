Palmeiras x Tigres-MEX: saiba onde assistir

Crédito: (Arte: Thiago Rocha

Em jogo válido pelas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA, Palmeiras e Tigres-MEX se enfrentam neste domingo (07), em jogo único, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Qatar.

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Campeão da Copa Libertadores da América 2020 após derrotar o Santos por 1 a 0, no Maracanã, o Palmeiras vai em busca de sua segunda conquista mundial. O Verdão foi campeão em 1951.O Tigres, por sua vez, faz sua primeira participação na competição internacional. A equipe mexicana assegurou a vaga na semifinal do torneio ao derrotar de virada na última quinta-feira (4) o Ulsan, da Coreia do Sul, pelo placar de 2 a 1.

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Quem vencer encara o vencedor da partida entre Bayern de Munique e Ah-Ahly, do Egito, que jogam na segunda-feira.

Palmeiras x Tigres-MEX será transmitido pela Rede Globo (TV aberta para todo o Brasil, com narração do Cléber Machado, comentários de Casagrande e Caio Ribeiro, Sálvio Spinola na Central do Apito e Renato Peters comandando as reportagens).E também pelo SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil, com narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Ana Thaís Matos, Central do Apito com Sandro Meira Ricci e André Hernan nas reportagens).