Palmeiras x Tigre-ARG: onde assistir, arbitragem e escalações

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela sexta rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Tigre-ARG se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira (21) às 21h30 (de Brasília).

O Palmeiras é o líder do grupo B com 13 pontos conquistados. O Verdão venceu o rival argentino na primeira rodada da competição continental por 2 a 0, em Buenos Aires. O Tigre está na última colocação do grupo, com 1 ponto.

Se vencer o confronto no Allianz Parque, o Verdão terá a melhor campanha da fase de grupos e garantirá o direito ao mando de campo nos jogos de volta dos mata-matas até a semifinal.

O Palmeiras também defenderá uma invencibilidade de 12 jogos como mandante durante a fase de grupos da Libertadores. Foram 11 vitórias e um empate no período, com 32 gols marcados e apenas seis sofridos.

TIGRE NA SUL-AMERICANA

O Tigre ainda tem remotas chances de ser terceiro colocado do Grupo B, o que o levaria à segunda fase da Copa Sul-Americana.

Para isso, precisa vencer o Palmeiras por três gols de diferença e torcer por uma derrota do Bolívar diante do Guaraní, que se enfrentam no mesmo horário, em La Paz.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Tigre-ARG

Data: 21 de Outubro de 2020

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Esteban Ostojich-URU

Assistentes: Nicolás Taran-URU e Richard Trinidad-URU– Transmissão: SBT, na TV Aberta apenas para o Estado de São Paulo e no site oficial da emissora.

– FOX SPORTS, na TV fechada para todo o Brasil. O assinante poderá assistir ao jogo online, de qualquer parte do país, pelo Fox App;

*Para ter acesso ao serviço de streaming dos canais é necessário ter a assinatura da emissora ou um plano de TV com os canais inclusos.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Andrey Lopes

Desfalques: Luan, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Luan Silva (machucados)Suspensos: NinguémPendurados: Gabriel Menino

TIGRE: Felipe Zenobio; Martín Galmarini, F. Giacopuzzi, Rodríguez e Brian Leizza; Melivillo, Diego Morales, Cardozo e Cavallaro; Magnin e Diego Becker. Técnico: Néstor Gorosito

Desfalques: Ijiel Protti, Nicolás Navarro e Néstor Moiraghi (machucados); Gonzalo Marinelli, Marco Wolff, Diego Sosa e Nicolás Sansotre (atletas ainda não liberados após contraírem a Covid-19)