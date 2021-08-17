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Palmeiras x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e possíveis escalações

Veja todas as informações sobre o jogo pela volta das quartas da competição continental
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Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 22:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 22:02
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Atual campeão da competição continental, o Verdão empatou com o rival na partida de ida por 1 a 1, no Estádio do Morumbi. Um empate por 0 a 0 garante o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Em caso de igualdade de placares da ida e volta, a vaga será decidida nos pênaltis. Com empates por 2 a 2 em diante, o São Paulo se classifica.Quem levar a melhor no clássico terá pela frente o Atlético-MG ou o River Plate. O segundo confronto está previsto para essa quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Na primeira partida, a equipe mineira venceu por 1 a 0, na Argentina, e joga por um empate para avançar.
APÓS EMPATE NO CLÁSSICO, PALMEIRAS AUMENTA MARCA HISTÓRICA NA LIBERTADORES
Duas marcas históricas foram ampliadas no Estádio do Morumbi. O Palmeiras chegou a 14 jogos sem derrotas como visitante na Libertadores, aumentando o recorde, inédito em 61 anos do torneio.
Por outro lado, o Tricolor chegou a nove partidas sem perder para o rival na competição. É o quarto mata-mata entre os clubes. O São Paulo venceu sempre, nas oitavas de final em 1994, 2005 e 2006.
O São Paulo realizou sua penúltima atividade antes do duelo desta terça-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Luciano, Eder e Marquinhos treinaram parcialmente com o restante do elenco e seguem como dúvida para o Choque-Rei que vale vaga nas semifinais do torneio sul-americano.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x São Paulo
Data: 17 de Agosto de 2021, terça-feiraHorário: 21h30 (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Wilmar Roldán (COL)Assistentes: Dionisio Ruiz e Wilmar Navarro (ambos da COL)VAR: Julio Bansuñán (CHI)
Transmissão:– SBT – TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Washington, Nadine Basttos é a analista da arbitragem, e nas reportagens, André Galvão e Fernanda Arantes;– FOX SPORTS – TV por assinatura para todo o Brasil, com narração de Paulo Andrade, comentários de Diego Lugano e Gian Oddi, e Carlos Eugênio Simon é o analista da arbitragem; – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.
PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira
Desfalques: Vinicius (lesão no joelho esquerdo) e Jorge (em transição física);Suspensos: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém.
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Nestor, Benítez (Gabriel Sara) e Reinaldo; Rigoni. Técnico: Hernán Crespo
Desfalques: Luciano e Eder (em transação física); Willian (entorse no joelho direito), Welington (lesão na posterior da coxa esquerda) e Marquinhos (estiramento na região posterior da coxa esquerda);Suspensos: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém.

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