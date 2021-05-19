Palmeiras x São Paulo: onde assistir à final do Paulistão, arbitragem e as escalações das equipes

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em partida válida pela ida das finais do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

As trajetórias das equipes são diferentes na competição. O Verdão entrou na zona de classificação para a fase de mata-mata na última rodada da fase de grupos e eliminou o Red Bull Bragantino e Corinthians.

O Tricolor, por sua vez, foi dono da melhor campanha no geral e, por causa disso, tem o direito de fazer o segundo jogo, no domingo, às 16h, no Estádio do Morumbi. Na quartas e semifinal, o São Paulo venceu a Ferroviária e o Mirassol, respectivamente.>> Noite infeliz para brasileiros na Libertadores rende memes nas redes sociais>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

Palmeiras terá força máxima para a decisão

Dentro das possibilidades disponíveis no elenco, Abel Ferreira utilizará força máxima diante do rival São Paulo. O treinador português utilizou uma equipe majoritariamente reserva no duelo deste meio de semana, diante do Defensa y Justicia, pela Libertadores, enquanto os titulares foram preservados e treinaram sem restrições nesta quarta-feira (19).

Com Luciano e Daniel Alves recuperados, os dois devem voltar ao time titular do São Paulo para a finalLuciano já entrou no segundo tempo dos últimos dois jogos e, inclusive, fez gol contra o Mirassol no domingo (16), na vitória por 4 a 0 na semifinal.Daniel entrou no segundo tempo da partida de ontem contra o Racing.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x São Paulo

Data: 20 de Maio de 2021, terça-feiraHorário: 22h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Flavio Rodrigues de SouzaAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse, Anderson José de Moraes Coelho e Salim Fende ChavezVAR: José Claudio Rocha Filho, Fabricio Porfirio de Moura e Marcelo Rogério

Transmissão:

– REDE GLOBO (TV aberta para os estados de SP, PR, AM, ES, PA, TO, CE, PB, SE, PI, BA, RN, AL, MT, MA, AC, AP, RO, RR e DF) com narração de Cléber Machado, comentários de Caio Ribeiro e Casagrande, Sálvio Spinola na Central do Apito e nas reportagens, André Hernan e Felipe Diniz;– SPORTV E PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view) com narração de Odinei Ribeiro, comentários de Alexandre Lozetti (por vídeo) e Roque Junior, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e nas reportagens, Alexandre Oliveira e Renato Cury.PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula e Victor Luís; Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda), Breno Lopes (lesão no joelho direito), Kuscevic (lesão na coxa direita) e Alan Empereur (cronograma especial);Pendurados: Ninguém;Suspenso: Zé Rafael (expulso na semifinal);

SÃO PAULO: Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan Santos, Liziero, Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo