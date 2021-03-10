Palmeiras x São Caetano: onde assistir, arbitragem e escalações

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e São Caetano se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.A partida está em atraso por conta do Palmeiras ter disputado a final da Copa do Brasil 2020, contra o Grêmio, na qual o alviverde foi campeão, no último domingo (7). Pelo Paulistão, o Verdão já estreou e empatou por 2 a 2 contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

> 20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos​Já o São Caetano, por sua vez, vem de um empate sem gols contra o Santo André, no Canindé. Com um empate uma derrota, o time do ABC ainda não venceu no torneio estadual.

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IVÁN ANGULO RETORNA; GABRIEL VERON SEGUE EM TRABALHO ESPECIAL

O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira (10), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo contra o São Caetano, pelo Paulistão. O atacante Angulo, de volta após empréstimo ao Botafogo e participou do aquecimento e fez trabalhos à parte.

Gabriel Veron segue programação especial junto ao Núcleo de Saúde e Performance do Verdão – o cronograma individualizado do atleta prevê nos primeiros dias um descanso total da musculatura visando a intensificação dos trabalhos de manutenção, fortalecimento e potência.

PALMEIRAS X SÃO CAETANOData: 11 de Março de 2021Horário: 19h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Thiago Duarte PeixotoAssistentes: Anderson José de Moraes e Alex AlexandrinoVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, Marco Antonio de Andrade Motta Junior e Gilberto Corrale

Transmissão:– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo nosso SITE.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.

PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Mayke, Empereur, Kuscevic, Victor Luis; Danilo, Patrick de Paula, Lucas Lima; Breno Lopes, Wesley e Gabriel Silva. Técnico: João Martins

Desfalques: Luan Silva e Gabriel Veron (machucados); Gabriel Furtado (em transação física); Folga: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matias Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Zé Rafael, Rony, Luiz Adriano e Willian.Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém.