Palmeiras x São Caetano, Manchester United x Milan... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (11) de futebol será agitada por partidas nos quatro cantos do mundo. Palmeiras e São Caetano se enfrentam às 19h, no Allianz Parque, por rodada atrasada do Campeonato Paulista de 2021.
Pela Liga Europa, Manchester United e Milan entram em campo, no estádio Old Trafford, às 14h55. Além disso, Tottenham e Dínamo de Zagreb também jogam pelo torneio europeu, às 17h. No mesmo horário, o Olympiakos recebe o Arsenal para complementar a rodada da Liga Europa.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h55 - Ajax x Young Boys Liga Europa Onde assistir: ESPN 2
14h55 - Manchester United x Milan Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
17h - Tottenham x Dínamo de Zagreb Liga Europa Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Olympiakos x Arsenal Liga Europa Onde assistir: Fox Sports
17h - Roma x Shakhtar Donetsk Liga Europa Onde assistir: ESPN
19h - Palmeiras x São Caetano Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
19h15 - São Raimundo-RR x Cruzeiro Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Guaraní x Atlético Nacional Libertadores Onde assistir: Facebook Watch 21h30 - Boavista x Goiás Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere