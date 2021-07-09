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Palmeiras x Santos: saiba como assistir ao clássico pelo Brasileirão

A partida pela competição nacional terá transmissão na TV aberta, TV por assinatura e pay-per-view...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 07:30
Crédito: (RICARDO MORAES / POOL / AFP
Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.O Verdão é o líder da competição nacional com 22 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Grêmio em casa. Já o Santos, por sua vez, ocupa a sétima colocação do torneio com 15 pontos e, na última rodada, venceu o Athletico-PR na Vila Belmiro.
Palmeiras x Santos terá transmissão AO VIVO na Rede Globo – TV aberta, TNT Sports – TV por assinatura para todo o Brasil, menos São Paulo, e Premiere – pay-per-view para todo o Brasil.

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