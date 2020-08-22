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futebol

Palmeiras x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Rivais fazem o clássico paulista no Morumbi, às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Peixe conta com algumas dúvidas e Verdão tem três desfalques...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 14:40

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 14:40

Crédito: Ivan Storti
Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão está na nona colocação, com cinco pontos, enquanto o Peixe é o quinto colocado, com sete pontos conquistados.
O Palmeiras tenta dar uma melhor impressão para a torcida após a vitória sobre o Athletico-PR, na última rodada, por 1 a 0, fora de casa. Isso porque, mesmo com o triunfo, o elenco foi cobrado pela torcida no aeroporto por conta do baixo desempenho da equipe.
O técnico Vanderlei Luxemburgo deve manter o esquema com três volantes. Os desfalques são Matías Viña, Felipe Melo e Luan Silva, ambos machucados. O lateral-esquerdo, com dores no quadril, deve voltar contra o Bahia, na semana que vem.
Já o Santos vem confiante após duas vitórias seguidas, diante de Athletico-PR e Sport. A equipe conta com o ótimo desempenho de Marinho, que participou de todos os gols da equipe após a volta da paralisação.
Cuca tem dúvidas para escalar o time. O goleiro Vladimir e o zagueiro Lucas Veríssimo seguem em recuperação e não devem jogar. Anderson Ceará, Uribe, Luiz Felipe e Raniel, que não foram relacionados contra o Sport, devem seguir fora da equipe por lesão. Veja as informações do jogo Local/Hora: Morumbi, em São Paulo, às 16h.Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver: TV Globo, Premiere e TEMPO REAL DO LANCE!
PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.
Desfalques: Matías Viña, Felipe Melo e Luan Silva (machucados).
SANTOS: João Paulo, Pará, Alison (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Alison), Pituca, e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.
Desfalques: Vladimir, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Uribe, Raniel e Anderson Ceará (lesionados).

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