Palmeiras x Red Bull Bragantino: saiba como ir para o jogo no Allianz Parque neste sábado

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão-2022, neste sábado, às 16h30, contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Quase 28 mil ingressos foram vendidos até a noite de quinta-feira e muitos desses torcedores devem se perguntar: como fazer para ir para o estádio do Verdão? Dessa forma, o LANCE! mostra as principais alternativas, tanto de transporte público, quanto em veículos particulares.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Ônibus

O Allianz Parque fica próximo de algumas das principais avenidas da zona oeste de São Paulo, entre elas a Pompéia, a Sumaré, a Antártica e a Francisco Matarazzo, que oferecem inúmeras rotas de ônibus para o torcedor que for se deslocar para o estádio partindo de grande parte das regiões da cidade.

Av. Antártica (ponto próximo ao banco Bradesco)Linhas que passam por ali: 177Y-10, 209P-1, 209P-10, 778J-10, 778J-41, 809U-10, 809U-21, 938P-10, 938V-10, 978T-10, 2014-10, 8252-10, 8545-10, 9785-10, N205-11 e N206-11

Av. Sumaré (ponto próximo de dois postos de gasolina)​Linhas que passam por ali:177Y-10, 209P-1, 209P-10, 778J-10, 778J-41, 809U-10, 809U-21, 875H-10, 938V-10, 978T-10, 8252-10, N205-11 e N206-11

Av. PompéiaLinhas que passam por ali:809U-10, 809U-21, 856R-10, 7272-10, 8252-10, N206-11

Av. Francisco MatarazzoLinhas que passam por ali:​129F-10, 178A-10, 748R-10, 874T-10, 875H-10, 877T-10, 938C-10, 948A-10, 978J-10, 1896-10, 8000-1, 8000-10, 8055-51, 8400-10, 8545-10, 8549-10, 8594-10, 8594-21, 8594-41, 8615-10, 8622-10, 8677-10, 8686-10, N102-11.Metrô

A estação de Metrô mais próxima do Allianz Parque é a Palmeiras-Barra Funda, que faz parte da Linha Vermelha.

Caso o torcedor esteja na região da Avenida Paulista, a melhor opção é pegar a Linha Amarela (Estação Paulista) até a Estação República e lá fazer a baldeação para a Linha Vermelha no sentido Palmeiras-Barra Funda.

Se o torcedor estiver mais próximo de uma estação que faz parte da Linha Azul, pegue o metrô até a Estação Sé e lá baldear para a Linha Vermelha com destino à Estação Palmeiras-Barra Funda.

Trem

Assim como o metrô, a estação de trem mais próxima do Allianz Parque é a Estação Palmeiras-Barra Funda, que faz parte da Linha 7-Rubi e da Linha 8-Diamante. Em ambas é possível desembarcar e seguir a pé para o estádio.

Carro​Se o torcedor puder, a melhor alternativa seria pegar um transporte por aplicativo, pela escassez de vagas para parar na região, e o excesso de "flanelinhas" e estacionamentos clandestinos. Caso a opção for mesmo ir de carro, é recomendável chegar cedo para utilizar o estacionamento oficial do Allianz Parque, ou até mesmo o do Shopping Bourbon ou do Shopping West Plaza, que ficam do lado do estádio e também oferecem muito mais segurança.