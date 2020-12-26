Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (27), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

O Verdão entra na rodada na sexta colocação da competição com 41 pontos e vem de uma derrota contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. e um empate contra o América-MG, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa do Brasil. Já o Braga, na última partida do torneio nacional, perdeu para o Athletico-PR no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO>> Dicas para mitar! Confira como ficou o time LANCE! para a 27ª rodada do CartolaRETORNOS DE PATRICK DE PAULA E LUIZ ADRIANO NO PALMEIRAS

A grande novidade dos últimos dias no Verdão foi a volta de Patrick de Paula. O volante treinou sem restrições pela primeira vez desde a lesão sofrida na partida contra o Delfín, pelas oitavas de final da Libertadores, e está à disposição da comissão técnica para o próximo embate, contra o Red Bull Bragantino. Luiz Adriano também se recuperou, foi ao jogo contra o América-MG e pode começar jogando contra o Massa Bruta.CLAUDINHO É DÚVIDA NO RED BULL BRAGANTINO

Claudinho, um dos principais nomes do Bragantino, sentiu dores na coxa nas últimas horas e é dúvida para encarar o Verdão. Sua ausência ainda não foi confirmada pelo departamento médico do clube; o jogador encontra-se sob observação e pode desfalcar sua equipe no duelo do Allianz Parque.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Red Bull Bragantino

Data: 27 de Dezembro de 2020Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Raphael Claus – Fifa-SPAssistentes: Alex Ang Ribeiro-SP e Daniel Paulo Ziolli-SPVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP, Rafael Gomes Felix da Silva-SP e Vitor Carmona Metestaine-SP

Transmissão: – PREMIERE (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo PREMIERE PLAY.ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Kuscevíc), Gustavo Gómez (E. Santos) e Matías Viña; Gabriel Menino (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Breno Lopes (Rony), Gabriel Veron e Luiz Adriano (Willian). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Mayke, Henri e Luan Silva (lesionados);Pendurados: Abel Ferreira, Marcos Rocha, Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa e WesleySuspensos: Ninguém;Voltam de suspensão: –RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ramires e Bruno Tubarão; Artur, Ytalo e Claudinho*. Técnico: Claudio Maldonado (auxiliar)

*Atleta sentiu dores no adutor de última hora e pode desfalcar a equipe.