Palmeiras x Ponte Preta: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 21h35, Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão-2022. Enquanto o Verdão já jogou pela competição, a Macaca faz sua partida de estreia. Ambos os técnicos terão desfalques para o duelo. Sintomas gripais e Data Fifa são os principais motivos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Após vencer o Novorizontino no último domingo com time completo, o Alviverde entra em campo com dois desfalques importantes: Gustavo Gómez e Weverton, que foram convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Além deles, Kuscevic está fora por conta dessa Data Fifa. Dessa forma, Murilo e Marcelo Lomba, recém-contratados, devem ganhar chance na equipe titular.

Já pelo lado da Ponte Preta a dúvida fica por conta da estreia ou não do zagueiro Dedé nesta quarta-feira. Depois de dois anos sem jogar, ele pode ser utilizado pelo técnico Gilson Kleina, que manteve o mistério. Caso decida por não promover essa volta, Léo Santos, ex-Corinthians, deve ser o zagueiro titular. Quem desfalca a Macaca mesmo é o atacante Pedro Júnior, com gripe.Veja as informações da partida:

PALMEIRAS x PONTE PRETA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 26/1/2022, às 21h35Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Rafael Tadeu Alves de SouzaVAR: Daiane Muniz dos SantosOnde acompanhar: Paulistão Play, Premiere, Record TV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Luan, Murilo e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphel Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Kuscevic, Gustavo Gómez e Weverton (convocados para seleções)

PONTE PRETA

Ygor Vinhas; Norberto, Dedé (Léo Santos), Fábio Sanches e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro (Matheus Jesus), Léo Naldi, Marcos Júnior, Wesley e Fessin; Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

Desfalques: Pedro Júnior (sintomas gripais)