Palmeiras x Oeste: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas quartas da Copinha

O Palmeiras segue em busca de seu sonhado e inédito título da Copinha. Nesta quarta-feira, ás 19h, contra o Oeste, na Arena Barueri, o Verdão disputará uma vaga na semifinal da competição de base mais tradicional do país. Ambos os times estão embalados pelas campanhas que o trouxeram até as quartas de final e, com força máxima, colocaram em jogo o desejo de chegar na final.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Esta será a segunda sede alviverde na edição de 2022 da Copinha, já que o clube realizou todas as suas partidas até aqui no estádio Distrital do Inamar, em Diadema-SP. O Alviverde soma cinco vitórias e um empate no torneio, além de 19 gols marcados e três sofridos. Diante do Internacional, nas oitavas de final, foi marcado o gol de número 450 da história alviverde na Copa São Paulo.

- O nosso objetivo tem sido construído jogo a jogo, em um passo de cada vez. Diante do Oeste será mais uma final para nós, e vamos fazer de tudo para desempenhar o nosso melhor papel e conquistar o lugar na semifinal - comentou o zagueiro Naves, que foi titular diante do Internacional nas oitavas.Acesso ao estádio

Mediante cumprimento de protocolos sanitários impostos pela Federação Paulista de Futebol, os palmeirenses poderão acompanhar a partida gratuitamente na Arena Barueri.

Antes de acessar o estádio, o torcedor deve se cadastrar pelo site www.baruerieoeste.com.br para controle de acesso. A entrada dos palmeirenses será feita pelo Setor B (Portão 3).

Confira as informações da partida

PALMEIRAS x OESTE

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)Data/Horário: 19/1/2022, às 19h (de Brasília)Árbitro: Pietro Dimitrof StefanelliAssistentes: Robson Ferreira Oliveira e Raphael de Albuquerque LimaOnde acompanhar: SporTV

PALMEIRAS

Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Vitinho (Endrick) e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.

OESTE

Alê; Índio, Favorito, Alan e Luan; Negueba, Diogo e Motta; Tite, Kauã e Reifit. Técnico: Marcondes.