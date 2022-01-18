Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras x Oeste: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas quartas da Copinha
futebol

Palmeiras x Oeste: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas quartas da Copinha

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, em Barueri, em busca de vaga na semifinal do torneio. Verdão está invicto e time da casa já eliminou o Flamengo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2022 às 19:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 19:00

O Palmeiras segue em busca de seu sonhado e inédito título da Copinha. Nesta quarta-feira, ás 19h, contra o Oeste, na Arena Barueri, o Verdão disputará uma vaga na semifinal da competição de base mais tradicional do país. Ambos os times estão embalados pelas campanhas que o trouxeram até as quartas de final e, com força máxima, colocaram em jogo o desejo de chegar na final.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Esta será a segunda sede alviverde na edição de 2022 da Copinha, já que o clube realizou todas as suas partidas até aqui no estádio Distrital do Inamar, em Diadema-SP. O Alviverde soma cinco vitórias e um empate no torneio, além de 19 gols marcados e três sofridos. Diante do Internacional, nas oitavas de final, foi marcado o gol de número 450 da história alviverde na Copa São Paulo.
- O nosso objetivo tem sido construído jogo a jogo, em um passo de cada vez. Diante do Oeste será mais uma final para nós, e vamos fazer de tudo para desempenhar o nosso melhor papel e conquistar o lugar na semifinal - comentou o zagueiro Naves, que foi titular diante do Internacional nas oitavas.Acesso ao estádio
Mediante cumprimento de protocolos sanitários impostos pela Federação Paulista de Futebol, os palmeirenses poderão acompanhar a partida gratuitamente na Arena Barueri.
Antes de acessar o estádio, o torcedor deve se cadastrar pelo site www.baruerieoeste.com.br para controle de acesso. A entrada dos palmeirenses será feita pelo Setor B (Portão 3).
Confira as informações da partida
PALMEIRAS x OESTE
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)Data/Horário: 19/1/2022, às 19h (de Brasília)Árbitro: Pietro Dimitrof StefanelliAssistentes: Robson Ferreira Oliveira e Raphael de Albuquerque LimaOnde acompanhar: SporTV
PALMEIRAS
Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Vitinho (Endrick) e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.
OESTE
Alê; Índio, Favorito, Alan e Luan; Negueba, Diogo e Motta; Tite, Kauã e Reifit. Técnico: Marcondes.
Crédito: PalmeirasenfrentaoOeste,nestaquarta-feira,às19h,naArenaBarueri(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados