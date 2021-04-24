Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (25), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
O Verdão está terceira colocação do Grupo C com 12 pontos conquistados e vem de uma vitória de virada sobre o Guarani, em Campinas. Já o Leão da Alta Araraquarense, por sua vez, é líder do Grupo D com 11 pontos e, na última rodada, venceu o Botafogo-SP, em Mirassol.>> ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras
Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Mirassol
Data: 25 de Abril de 2021Horário: 20h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo.
Árbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Daniel Luis Marques e Paulo Cesar ModestoVAR: Adriano de Assis Miranda, Fabricio Porfirio de Moura e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo
Transmissão:
– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Vanderlan, Henri e Alan Empereur; Gustavo Garcia, Pedro Bicalho, Fabinho, Zé Rafael e Lucas Esteves; Giovani e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: Luan Silva, Lucas Lima, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Gabriel Veron (machucados);Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém.
MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Luís Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Rafinha. Técnico: Eduardo Baptista.
Desfalques: Vinícius (machucado);Pendurados: Daniel Borges, Moraes, Neto Moura e Ernandes;Suspenso: Ninguém.