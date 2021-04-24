Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (25), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão está terceira colocação do Grupo C com 12 pontos conquistados e vem de uma vitória de virada sobre o Guarani, em Campinas. Já o Leão da Alta Araraquarense, por sua vez, é líder do Grupo D com 11 pontos e, na última rodada, venceu o Botafogo-SP, em Mirassol.>> ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras