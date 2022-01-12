Palmeiras x Mauá: veja provável escalação do Verdão e onde assistir ao jogo pela Copinha

Depois de garantir a liderança do Grupo 28 da primeira fase da Copa São Paulo de juniores, o Palmeiras continua na luta pelo inédito título da competição nesta quinta-feira (13), quando abre a disputa do mata-mata ante o Mauá (SP), às 15h (de Brasília), no Distrital do Inamar, em Diadema (SP).Para o duelo, o técnico Paulo Victor Gomes deverá contar com o retorno do capitão do grupo, o volante Pedro Bicalho, recuperado da Covid-19.
De resto, o Palmeiras continua com quatro desfalques por coronavírus para a partida. O goleiro Mateus, o zagueiro Lucas Freitas, o meia Jhonatan e o atacante Endrick, maior estrela desse grupo, estão fora.
A joia, se voltar a disputar a Copinha - isso porque já está treinando com os profissionais -, deve voltar ao time apenas nas quartas-de-final.Confira as informações da partida:
PALMEIRAS x MAUÁ-SP
Local: Estadio Distrital do Inamar, Diadema (SP)Data/Horário: 13/1/2022, às 15h (de Brasília)Árbitro: Kleber Canto dos SantosAssistentes: Marcio Santis Vieira e José Lucas Candido de SouzaOnde acompanhar: SporTV
PALMEIRASKaique; Talisca, Naves, Ruan Santos e Ian; Garcia (Pedro Bicalho), Miguel, Pedro Lima, Kevin (Vanderlan) e João Pedro; Gabriel Silva (Kauan) e Vitinho Técnico: Paulo Victor Gomes
Desfalques: Mateus, Lucas Freitas, Jhonatan e Endrick (Covid-19), Michel e Daniel (em recuperação)TABELA
