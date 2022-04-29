Palmeiras x Juazeirense: saiba como ir para o jogo na Arena Barueri neste sábado

Neste sábado, às 21h, o Palmeiras recebe a Juazeirense, na Arena Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Mais de 11,2 mil ingressos foram vendidos até a tarde da última quinta-feira e muitos desses torcedores devem se perguntar: como fazer para ir para o estádio? Dessa forma, o LANCE! mostra as principais alternativas, tanto de transporte público, quanto em veículos particulares.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Metrô/Trem

Não há uma estação de Metrô próxima da Arena Barueri. Contudo, caso o torcedor esteja na região da Avenida Paulista, a melhor opção é pegar a Linha Amarela (Estação Paulista) até a Estação República e lá fazer a baldeação para a Linha Vermelha no sentido Palmeiras-Barra Funda.

De lá, o palmeirense deverá pegar o trem da Linha-8 Diamante sentido Terminal Itapevi. Descendo na estação Jardim Belval (Rua Interna Grupo Bandeirante), basta caminhar durante cerca de 23 minutos em uma reta.Também há a opção de descer na estação Barueri e esperar pelo ônibus Jardim Belval (Linha T-411), parando em frente à Arena, ou esperando por táxis e motoristas de aplicativos.

Se o torcedor estiver mais próximo de uma estação que faz parte da Linha Azul, pegue o metrô até a Estação Sé e lá baldear para a Linha Vermelha com destino à Estação Palmeiras-Barra Funda, e depois basta fazer o mesmo caminho para o trem.

Ônibus

A Arena Barueri se encontra em uma rua de fácil localização no bairro Jardim Belval, em Barueri. Assim, há duas principais rotas de ônibus para o torcedor que for se deslocar para o estádio.

Av. Itaqui (ponto próximo à Lanchonete Arena)Linhas que passam por ali:A-168, T-411 e T-411PR1.

Av. Prefeito João Vila-Lobos Quero (ponto na frente da Arena Barueri)​Linhas que passam por ali:A-168 e T-411.

Carro​Se o torcedor puder, a melhor alternativa seria pegar um transporte por aplicativo, pela escassez de vagas para parar na região, e o excesso de "flanelinhas" e estacionamentos clandestinos.

Caso a opção seja mesmo ir de carro, siga pela Rodovia Castelo Branco no sentido Interior, fazendo o retorno na altura do km 32 (trevo de Jandira/Aldeia da Serra). Já em sentido Capital, siga à direita, na altura do km 31. Depois, basta seguir por uma espécie de “marginal” até o km 29, onde já poderá avistar a placa “Arena Barueri”. Desça na última rua, à direita, até a entrada do estádio. Há um estacionamento privado nas dependências da Arena que pode oferecer uma maior segurança.