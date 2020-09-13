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Palmeiras x Jair Ventura: time aposta em retrospecto contra técnico

Treinador já comandou Botafogo (duas vezes), Santos e Corinthians dentro do Allianz Parque e, nas quatro oportunidades, foi derrotado pelo Alviverde dentro de sua casa...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 10:00
Crédito: Fernando Michel
Se o Sport aposta em bom retrospecto para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo, o mesmo não se pode dizer sobre o técnico do Leão. Jair Ventura já esteve à frente de três equipes no estádio palmeirense em quatro oportunidades e em todas elas saiu derrotado.
O treinador comandou o Botafogo em 2016 e 2017 dentro do estádio e perdeu, por 1 a 0 (gol de Dudu, que praticamente garantiu o título daquele ano) e 2 a 0. Já à frente do Santos, em 2018, nova derrota e, comandando o Corinthians, também em 2018, o resultado foi 1 a 0 – aliás, o revés carimbou sua estreia como técnico do Alvinegro.
Ou seja, são quatro jogos, comandando três times diferentes, e o Verdão segue 100% diante de Jair Ventura. Por outro lado, o Sport aposta em um retrospecto positivo: desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, foram três jogos entre as equipes por lá, com duas vitórias do Leão e uma do Alviverde.Além de Jair Ventura, outro técnico já pisou bastante nos gramados do Allianz: Dorival Junior, com seis aparições, é o técnico adversário que mais vezes esteve ali. Assim como o companheiro de profissão, Dorival nunca saiu vitorioso: foram seis jogos e nenhuma vitória.
O Palmeiras recebe o Sport neste domingo, às 19h45, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o quarto colocado da tabela, com um jogo a menos, e 16 pontos conquistados.

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