Palmeiras x Jair Ventura: time aposta em retrospecto contra técnico

Crédito: Fernando Michel

Se o Sport aposta em bom retrospecto para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo, o mesmo não se pode dizer sobre o técnico do Leão. Jair Ventura já esteve à frente de três equipes no estádio palmeirense em quatro oportunidades e em todas elas saiu derrotado.

O treinador comandou o Botafogo em 2016 e 2017 dentro do estádio e perdeu, por 1 a 0 (gol de Dudu, que praticamente garantiu o título daquele ano) e 2 a 0. Já à frente do Santos, em 2018, nova derrota e, comandando o Corinthians, também em 2018, o resultado foi 1 a 0 – aliás, o revés carimbou sua estreia como técnico do Alvinegro.

Ou seja, são quatro jogos, comandando três times diferentes, e o Verdão segue 100% diante de Jair Ventura. Por outro lado, o Sport aposta em um retrospecto positivo: desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, foram três jogos entre as equipes por lá, com duas vitórias do Leão e uma do Alviverde.Além de Jair Ventura, outro técnico já pisou bastante nos gramados do Allianz: Dorival Junior, com seis aparições, é o técnico adversário que mais vezes esteve ali. Assim como o companheiro de profissão, Dorival nunca saiu vitorioso: foram seis jogos e nenhuma vitória.