Palmeiras x Independiente Petrolero: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Nesta terça-feira, Palmeiras e Independiente Petrolero-BOL se enfrentam às 21h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores-2022. O Verdão busca sua segunda vitória nesta edição e deve repetir o planejamento de poupar alguns titulares para evitar o desgaste na maratona. Já o adversário boliviano quer conquistar seu primeiro triunfo.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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De acordo com o rodízio que tem sido feito pela comissão técnica palmeirense, a tendência é que o time que irá a campo nesta terça seja uma mescla entre titulares e reservas. Na primeira rodada, na Venezuela, apenas quatro titulares absolutos iniciaram o duelo que terminou com goleada por 4 a 0 para o Alviverde. A novidade deve ser a volta de Piquerez, recuperado de lesão no ombro. O uruguaio está fora de combate desde a final do Paulistão.

Enquanto isso, o Independiente Petrolero-BOL entra em campo como o "azarão" do confronto. Após empatar em 1 a 1, em casa, com o Emelec-EQU, o objetivo é conquistar pontos em São Paulo e para isso conta com um velho conhecido do torcedor alviverde: Cristaldo, que defendeu o clube entre 2014 e 2016 e conquistou a Copa do Brasil-2015 e o Brasileirão-2016. Foi o argentino o autor do gol da equipe boliviana na primeira rodada da fase de grupos.Veja as informações sobre o jogo:

PALMEIRAS X INDEPENDIENTE PETROLERO-BOL

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 12/4/2022, às 21h30Árbitro: Derlis Lopez (PAR)Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR)Onde acompanhar: SBT, ESPN e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic e Piquerez; Danilo (Jailson), Atuesta e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (Rafael Navarro) e Gabriel Veron. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan (em recuperação)

INDEPENDIENTE PETROLERO-BOL​​Arancibia; Velasquez, Francisco Silva e Chiatti; Folleco, Alejandro Bejarano, Avilés e Giménez; Ramírez, Reina e Correa. Técnico: Juan Marcelo Robledo.

Desfalques: -