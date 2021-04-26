Palmeiras x Independiente del Valle-EQU: saiba onde assistir à partida pela Libertadores

Crédito: RAUL SIFUENTES / POOL / AFP

Em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. >> ATUAÇÕES: Giovani e Newton são os melhores do Palmeiras em derrota

O Verdão, atual campeão do torneio continental e dono da melhor campanha da Fase de Grupos nas últimas três edições da Libertadores, é o líder do seu grupo com três pontos conquistados após vencer o Universitario-PER por 3 a 2, em Lima.Já o Del Valle, por sua vez, está na terceira colocação com um ponto. Na última rodada, o time equatoriano empatou por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, em casa.

Palmeiras x Independiente del Valle-EQU terá transmissão AO VIVO para o todo o Brasil pelo SBT (TV Aberta, menos no estado do RS, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting) e ESPN BRASIL (TV por assinatura).