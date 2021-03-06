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Palmeiras x Grêmio: saiba como assistir à final da Copa do Brasil

A partida terá transmissão na TV Aberta, TV por assinatura e pay-per-view...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 09:30
Crédito: (Arte: Thiago Rocha
Em duelo válido pelo jogo de volta das finais da Copa do Brasil 2020, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
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​Na partida de ida, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o rival gaúcho por 1 a 0 - gol de Gustavo Gomez - e joga por um empate para garantir o título da competição nacional. Caso ocorra a conquista, o Verdão chega ao quarto título do torneio.​Já o Grêmio, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols para levar o caneco da Copa do Brasil, o sexto título da história do clube. Em caso de igualdade entre os placares de ida e volta, a decisão será definida nos pênaltis.
​Palmeiras x Grêmio será transmitido pela Rede Globo (TV aberta para todo o Brasil), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view); O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e ge.globo.Rede Globo com narração de Cleber Machado, comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes, Sálvio Spínola na Central do Apito e Renato Peters e Fernando Becker nas reportagens.
SporTV e Premiere com narração de Gustavo Villani, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Pedrinho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Felipe Brisolla e José Renato Ambrósio nas reportagens.

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