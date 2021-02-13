Palmeiras x Fortaleza: saiba onde assistir

Em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.Após disputar o Mundial de Clubes, no Catar, Verdão muda a chave e volta suas atenções para o Brasileirão. Na sétima colocação do Brasileirão com 53 pontos conquistados, vem de um empate contra o Botafogo, em São Paulo. Já o Fortaleza ocupa o 15º lugar com 41 pontos. Na última rodada, o Tricolor do Pici venceu o Vasco, no Ceará.