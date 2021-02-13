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Palmeiras x Fortaleza: saiba onde assistir

Sem TV aberta, a partida poderá ser assistida na TV por assinatura e pay-per-view...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 10:00

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.Após disputar o Mundial de Clubes, no Catar, Verdão muda a chave e volta suas atenções para o Brasileirão. Na sétima colocação do Brasileirão com 53 pontos conquistados, vem de um empate contra o Botafogo, em São Paulo. Já o Fortaleza ocupa o 15º lugar com 41 pontos. Na última rodada, o Tricolor do Pici venceu o Vasco, no Ceará.
Palmeiras x Fortaleza será transmitido pela TNT Sports (TV por assinatura) e pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo EI Plus e Premiere Play.

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