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Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Confira todas as informações sobre a partida pela 13ª rodada da competição nacional...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 21:00
Crédito: Marcos Rocha, Lucas Lima e Nenê, em confronto do ano passado (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
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Líder do Brasileirão com 28 pontos conquistados, o Verdão vem de vitória sobre o Atlético-GO, por 3 a 0, em Goiânia. O Tricolor carioca, por sua vez, ocupa a nona posição da competição nacional com 17 pontos e, na última rodada, foi derrotado para o Grêmio por 1 a 0, no Rio de Janeiro.
O zagueiro Luan e o atacante Rony avançaram em seus cronogramas de recuperação e deram início à transição física com trabalhos em separado no gramado da Academia de Futebol. Já o atacante Luiz Adriano, em tratamento de um edema no joelho direito, cumpriu seu cronograma individual com atividades na parte interna e também exercícios de corrida no campo. O Palmeiras também não terá o técnico Abel Ferreira no banco de reservas em decorrência do terceiro cartão amarelo tomado na vitória sobre o Atlético-GO na última rodada.
Veja a tabela completa do BrasileirãoDepois do adiamento da partida diante do Cerro Porteño (PAR) na Libertadores, o Fluminense, enfim, teve uma semana completa de treinos. O atacante Fred deve ser uma das novidades após se recuperar de um edema na coxa direita. Abel Hernández foi julgado pelo STJD após expulsão, mas já cumpriu a suspensão e está liberado. O Flu tenta se recuperar de uma derrota para o Grêmio em casa para subir na classificação.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodadaHorário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Fluminense
Data: 24 de Julho de 2021, sábadoHorário: 19h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Sávio Pereira Sampaio-DFAssistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e Jose Reinaldo Nascimento Júnior-DF VAR: Elmo Alves Resende Cunha-GO, Leone Carvalho Rocha-GO e José Antonio Chaves Franco Filho-RS
Transmissão:– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.
PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: João Martins
Desfalques: Gabriel Menino (Seleção Olímpica), Luiz Adriano (edema no joelho direito), Luan (transição física) e Rony (transição física);Suspensos: Abel Ferreira (3º Amarelo); Pendurados: Gabriel Menino, Danilo, Breno Lopes e Renan; Voltam de suspensão: Jailson (3º Amarelo);
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado
Desfalques: Hudson (lesão ligamentar) e Nino (Seleção Olímpica); Suspensos: Ninguém; Pendurados: Lucca, Luiz Henrique, Abel Hernández e Roger Machado; Voltam de suspensão: Ninguém;

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