Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras x Flamengo: site da Conmebol diz que ingressos para a final da Libertadores estão esgotados
futebol

Palmeiras x Flamengo: site da Conmebol diz que ingressos para a final da Libertadores estão esgotados

Os ingressos do primeiro lote foram postos à venda nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília) para os setores centrais do estádio Centenário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 21:22

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 21:22

Crédito: Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores de 2021 (Arte L!
Na noite desta quarta-feira, às 20h, a Conmebol abriu a venda de ingressos do primeiro lote para a final da Libertadores de 2021, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo. Entretanto, minutos depois, o site da entidade já constava que os ingressos estavam esgotados.> Após derrota, Barcelona anuncia a demissão de Ronald KoemanVale lembrar que os ingressos eram disponíveis apenas para os setores centrais do estádio Centenário. Segundo a Conmebol, Palmeiras e Flamengo ainda irão informar datas e horários específicos da venda de entradas para os setores de suas torcidas.
A Secretaria Nacional de Esportes do Uruguai, publicou que, em acordo com o Ministério da Saúde do país, autorizou, a partir de 26 de outubro, liberou essa porcentagem (de 75%) de espectadores para todos os eventos que sejam 100% ao ar livre. Portanto, 45 mil pessoas poderão estar no estádio Centenário.
Também vale destacar que já está definido que cada clube terá direito a 9.375 ingressos. Anteriormente, estavam acordados 5 mil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados