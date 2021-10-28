Palmeiras x Flamengo: site da Conmebol diz que ingressos para a final da Libertadores estão esgotados

Na noite desta quarta-feira, às 20h, a Conmebol abriu a venda de ingressos do primeiro lote para a final da Libertadores de 2021, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo. Entretanto, minutos depois, o site da entidade já constava que os ingressos estavam esgotados.> Após derrota, Barcelona anuncia a demissão de Ronald KoemanVale lembrar que os ingressos eram disponíveis apenas para os setores centrais do estádio Centenário. Segundo a Conmebol, Palmeiras e Flamengo ainda irão informar datas e horários específicos da venda de entradas para os setores de suas torcidas.
A Secretaria Nacional de Esportes do Uruguai, publicou que, em acordo com o Ministério da Saúde do país, autorizou, a partir de 26 de outubro, liberou essa porcentagem (de 75%) de espectadores para todos os eventos que sejam 100% ao ar livre. Portanto, 45 mil pessoas poderão estar no estádio Centenário.
Também vale destacar que já está definido que cada clube terá direito a 9.375 ingressos. Anteriormente, estavam acordados 5 mil.