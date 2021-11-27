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Decisão

Palmeiras x Flamengo: escalações e onde assistir à final da Libertadores

Final da competição continental acontecerá neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 22:01

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 22:01

Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai Crédito: Ilustração/A Gazeta
Chegou o dia da esperada final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Neste sábado, às 17h (de Brasília), os campeões das edições de 2019 e de 2020 fazem um "tira-teima" e lutam pelo tricampeonato na competição no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).  

PALMEIRAS

Do lado do Palmeiras, o treinador Abel Ferreira mantém um certo mistério em torno de quem estará na equipe que defenderá o título. Enquanto Mayke deve "herdar" a vaga de Marcos Rocha na lateral direita, há uma dúvida no meio. Gustavo Scarpa e Danilo travam uma disputa pela titularidade no setor ofensivo. Raphael Veiga terá a missão de formar a linha de frente que conta com Dudu e Rony.

FLAMENGO

O Flamengo, por sua vez, deve contar com força máxima após semanas de expectativa devido à recuperação de seus atletas para a decisão. Além do meia De Arrascaeta, o técnico Renato Gaúcho contará com Bruno Henrique. O atacante, já em plenas condições, retomará a dupla de ataque com Gabigol. O trio, vale lembrar, foi decisivo na conquista da Libertadores de 2019. O Rubro-Negro ainda deposita as fichas na vivência de David Luiz e Filipe Luís e na qualidade de Andreas Pereira e Everton Ribeiro.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X FLAMENGO

  • Data e hora: 27/11/2021, às 17h (de Brasília) 
  • Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU) 
  • Árbitro: Nestor Pitana (ARG) 
  • Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Gabriel Chade (ARG) 
  • VAR: Julio Bascuñan (CHI) 

  • Onde assistir a transmissão do jogo:  SBT, Fox Sports. Conmebol TV e Star+ 

  • ESCALAÇÕES 

  • Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Danilo), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira 
  • Flamengo:  Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

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