Palmeiras x Ferroviária: onde assistir, arbitragem e escalações

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Ferroviária se enfrentam neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.Embalado pelo título da Copa do Brasil e uma boa vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano na última quinta (11), o Palmeiras está na terceira colocação do Grupo C com quatro pontos conquistados, mas com um jogo a menos. Ituano, Red Bull Bragantino e Grêmio Novorizontino são os outros times que compõem o grupo.
Já a Ferroviária, por sua vez, ocupa a vice-liderança do grupo B com sete pontos e na última rodada goleou o Botafogo-SP por 5 a 0 na Arena Fonte Luminosa e segue invicta na competição estadual. São Paulo, Ponte Preta e São Bento são as outras equipes do grupo.
A Ferroviária divulgou nesta quinta-feira (11) que todo o elenco, incluindo comissão técnica e membros da diretoria testaram negativo para o coronavírus. Após o resultado, o clube informou que completou um mês sem qualquer caso de Covid-19.
O grupo ficou 16 dias sediado em Atibaia-SP, enquanto a cidade de Araraquara passou por medidas mais severas de restrições realizadas pelo Governo de São Paulo, que, inclusive, informou que o Paulistão vai parar por 15 dias após a partida contra o Verdão neste domingo.
PALMEIRAS X FERROVIÁRIAData: 14 de Março de 2021Horário: 16h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)Assistentes: Alex Ang RIbeiro e Robson Ferreira OliveiraVAR: Luiz Flavio de Oliveira, Hernan Brumel Vani e Marcelo Rogério
Transmissão:– REDE GLOBO (TV aberta para os estados de SP, PR, SC, ES, TO, MT, BA, SE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP, DF e Resende-RJ, com narração de Gustavo Villani, comentários de Caio Ribeiro e Casagrande, Sálvio Spínola na Central do Apito e André Hernan nas reportagens);– SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Jader Rocha, comentários de Paulo Nunes (por vídeo) e Paulo Vinícius Coelho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e Caio Maciel nas reportagens); – TEMPO REAL do LANCE!
PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Mayke, Alan Empereur, Kuscevic (Renan), Lucas Esteves; Patrick de Paula, Danilo e Lucas Lima; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Técnico: João MartinsDesfalques: Luan Silva e Gabriel Veron (machucados); Gabriel Furtado (em transação física);Folga: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matias Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Zé Rafael, Rony, Luiz Adriano e Willian.Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém.
FERROVIÁRIA: Saulo; Diogo Mateus, Salustiano, Xandão, Arthur; Zanocelo, Higor Meritão, Renato Cajá; Everton Brito, Felipe Marques e Bruno Mezenga. Técnico: PintadoDesfalques: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém.