Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras x Defensa y Justicia: saiba onde assistir à final da Recopa

Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida no pay-per-view da Conmebol...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:30

Crédito: Marcelo Endelli / POOL / AFP
Em partida válida pela volta das finais da Recopa Sul-Americana, Palmeiras x Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF.
É o encontro entre o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Palmeiras e Defensa y Justicia decidem qual será o grande time da América do Sul na temporada.Na partida de ida, o Palmeiras venceu por 2 x 1 (gols de Rony e Gustavo Scarpa), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, na Provincia de Buenos Aires-ARG, e joga pelo empate para conquistar o torneio continental. O Defensa, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para faturar a Recopa no tempo normal. Se vencer por apenas um, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.
Palmeiras x Defensa y Justicia será transmitido pela Conmebol TV (pay-per-view). O assinante das operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD) poderão assistir à partida mediante assinatura mensal de R$ 39,90.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados