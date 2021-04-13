Palmeiras x Defensa y Justicia: saiba onde assistir à final da Recopa

Em partida válida pela volta das finais da Recopa Sul-Americana, Palmeiras x Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF.
É o encontro entre o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Palmeiras e Defensa y Justicia decidem qual será o grande time da América do Sul na temporada.Na partida de ida, o Palmeiras venceu por 2 x 1 (gols de Rony e Gustavo Scarpa), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, na Provincia de Buenos Aires-ARG, e joga pelo empate para conquistar o torneio continental. O Defensa, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para faturar a Recopa no tempo normal. Se vencer por apenas um, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.
Palmeiras x Defensa y Justicia será transmitido pela Conmebol TV (pay-per-view). O assinante das operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD) poderão assistir à partida mediante assinatura mensal de R$ 39,90.