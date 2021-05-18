Palmeiras x Defensa y Justicia: onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e escalações

Crédito: MARCOS BRINDICCI / POOL / AFP

Em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

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Com quatro vitórias em quatro jogos, o Verdão é o único com 100% na edição de 2021, com 12 pontos conquistados e já com o primeiro lugar do seu grupo garantido. Se obtiver mais seis pontos, o Palmeiras vai repetir algo que em 53 anos da Libertadores apenas três clubes conseguiram: ganhar todas as suas partidas na fase de grupos. O último a fazer isso foi o Boca Juniors, em 2015. Antes dele houve o Santos, em 2007, e o Vasco, em 2001.

Na última rodada pela competição continental, o alviverde venceu o Independiente Del Valle por 1 a 0, no Equador.

Já o Defensa y Justicia, por sua vez, é o vice-líder do Grupo A com 5 pontos conquistados. A sua última partida pelo torneio foi contra o Universitario e empatou por 1 a 1, no Peru.GABRIEL MENINO DE VOLTA E PALMEIRAS ‘MISTO’

Já com o primeiro lugar do Grupo A garantido e com a final do Paulistão marcada para 48 horas após o duelo da Liberta, o Verdão deve ir a campo com uma equipe mista diante do Defensa, poupando os atletas que foram titulares na semifinal diante do Corinthians.

Uma novidade do treino desta segunda-feira (17) foi a volta de Gabriel Menino, que estava cumprindo um cronograma especial após ter sofrido lesão no tornozelo. Recuperado, o jovem pode ser mais uma opção para Abel Ferreira promover uma rotatividade no elenco.

APÓS SURTO DE COVID-19 NO ELENCO, DEFENSA TERÁ FORÇA MÁXIMA CONTRA O PALMEIRAS

O Defensa y Justicia sofreu com o contágio da Covid-19 na Argentina. No início da Libertadores, a equipe chegou a ter 15 desfalques, incluindo comissão técnica. Agora, com os atletas recuperados, o time argentino vai com força máxima para tentar vencer o Palmeiras e continuar sonhando com vaga às oitavas da competição continental.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Defensa y Justicia-ARG

Data: 18 de Maio de 2021, terça-feiraHorário: 19h15 (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Andrés Cunha-URUAssistentes: Richard Trinidad-URU e Nicolas Taran-URUVAR: Ubaldo Aquino-PAR (disponível apenas para feedback à equipe de arbitragem e não possui efeito prático no jogo)

Transmissão:

– CONMEBOL TV (pay-per-view)PALMEIRAS: Weverton; Vanderlan (Luan), Danilo Barbosa e Matías Viña; Gustavo García, Danilo, Zé Rafael, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Wesley e Willian Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda), Breno Lopes (lesão no joelho direito), Kuscevic (lesão na coxa direita) e Alan Empereur (cronograma especial);Pendurados: Felipe Melo;Suspenso: Patrick de Paula;

DEFENSA Y JUSTICIA: Luis Unsain; Fernando Meza, Juan Rodríguez e Emanuel Brítez; Matías Rodríguez, Raúl Loaiza, Gabriel Hachen e Carlos Rotondi; Enzo Fernández, Walter Bou e Braian Romero. Técnico: Sebastián Beccacece