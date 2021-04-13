Palmeiras x Defensa y Justicia: onde assistir à final da Recopa, arbitragem e escalações

Crédito: CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS

Em partida válida pela volta das finais da Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF.

É o encontro entre o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Palmeiras e Defensa y Justicia decidem qual será o grande time da América do Sul na temporada.>> Palmeiras pode subir em ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais

Na partida de ida, os brasileiros venceram por 2 a 1 (gols de Rony e Gustavo Scarpa), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, em Buenos Aires, e jogam pelo empate para conquistar o torneio continental. Os argentinos, por sua vez, precisam de uma vitória por dois gols de diferença para faturar a Recopa no tempo normal. Em caso de igualdade nos placares agregados, a partida vai para prorrogação e haverá pênaltis se persistir o resultado.

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O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (13), no CT do Brasiliense, em Brasília-DF, e encerrou sua preparação para o jogo decisivo da Recopa contra o Defensa y Justicia-ARG.

O atacante Luiz Adriano juntou-se à delegação na noite de domingo (11), após disputa da final da Supercopa do Brasil, e participou sem restrições de todos os treinamentos desde então. O meio-campista Danilo Barbosa, que realizava um cronograma individualizado desde a chegada ao Brasil, também treinou de forma integral e está relacionado para uma partida oficial pela primeira vez na temporada.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Defensa y Justicia

Data: 14 de Abril de 2021Horário: 21h30 (horário de Brasília)Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF

Árbitro: Leodan Gonzalez (URU)Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Richard Trinidad (URU)VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Transmissão:

– CONMEBOL TV (pay-per-view nas operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD)).PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Matías Viña; Felipe Melo, Danilo e Raphael Veiga; Breno Lopes (Luiz Adriano), Wesley e Rony Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva (machucado);Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;

DEFENSA Y JUSTICIA: Ezequiel Unsain; Fernando Meza, Néstor Breitenbruch e Adonis Frías; Marcelo Benítez, Emanuel Brítez, Lautaro Escalante, Francisco Pizzini, Calos Rotondi e Raúl Loaiza; Walter Bou (Braian Romero). Técnico: Sebastián Beccacece.