Palmeiras x Chapecoense: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo (06), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

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Com vitória na partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB, o Verdão muda a chave e busca a sua primeira vitória no Brasileirão. Na estreia da competição de pontos corridos, foi derrotado pelo Flamengo no Rio de Janeiro.

Já a Chapecoense, por sua vez, também inaugurou a participação no torneio com derrota para o Red Bull Bragantino em casa. Pela Copa do Brasil, venceu o ABC-RN e abriu vantagem em busca da vaga para as oitavas da competição.PALMEIRAS TEM IMPORTANTES DESFALQUES PARA O DUELO DIANTE DA CHAPECOENSE

Os meio-campistas Danilo e Danilo Barbosa tiveram lesões confirmadas e iniciaram tratamento neste sábado (5). Gabriel Menino, Weverton, Matías Viña e Gustavo Gómez, convocados para suas seleções nacionais, são os outros desfalques confirmados do Alviverde Imponente. Gabriel Veron e Benjamín Kuscevic já avançaram em suas recuperações, mas ainda não possuem condição de jogo e também ficam de fora.

ANDERSON LEITE É PRESERVADO E NÃO JOGA PARTIDA CONTRA O PALMEIRAS; PEROTTI, COM COVID-19, SEGUE EM ISOLAMENTO

Dois desfalques confirmados da Chapecoense para o duelo contra o Verdão no Allianz Parque são os nomes de Anderson Leite e Perotti. O volante deixou o jogo contra o ABC, no meio de semana, pela Copa do Brasil, com dores nas pernas e será preservado pelo técnico Jair Ventura.

Já o atacante Perotti segue fora da equipe após ser diagnosticado com Covid-19 e cumpre período de isolamento social.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Chapecoense

Data: 06 de Junho de 2021, quinta-feiraHorário: 18h15 (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Leo Simão Holanda – AB/CEAssistentes: Nailton Junior de Souza Oliveira – AB/CE e Cleberson do Nascimento Leite – AB/CEVAR: Caio Max Augusto Vieira – AB/RN, Andre Luiz de Freitas Castro – MTR/GO e Italo Medeiros de Azevedo – AB/RN

Transmissão:– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Roque Junior, Central do Apito com Sálvio Spinola e Renato Cury nas reportagens);PALMEIRAS: Jailson, Marcos Rocha, Luan, Renan (Alan Empereur) e Victor Luís; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Weverton (convocado para a Seleção Brasileira), Gabriel Menino (convocado para a Seleção Brasileira Olímpica), Gustavo Gómez (convocado para a Seleção Paraguaia) e Matías Viña (convocado para a Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda), Danilo (lesão na coxa esquerda), Danilo Barbosa (lesão na coxa direita) e Kuscevic (em transição física).

CHAPECOENSE: Tiepo; Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Moisés Ribeiro, Ronei e Lima; Fabinho, Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura.