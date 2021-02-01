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Palmeiras x Botafogo: saiba onde assistir

Sem TV por assinatura, a partida poderá ser assistida na TV aberta e pay-per-view
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LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 09:25

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:25

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (02), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.Campeão da Libertadores no último sábado (30), o Verdão está na quinta colocação do Brasileirão com 52 pontos conquistados, e vem de um empate contra o Vasco, em São Paulo. Já o Botafogo, por sua vez, ocupa o 20º lugar com 23 pontos. Na última rodada, o Fogão perdeu o clássico para o Fluminense, no Rio de Janeiro.
Palmeiras x Botafogo será transmitido pela Rede Globo (TV aberta) e pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e Premiere Play.

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