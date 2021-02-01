futebol

Palmeiras x Botafogo: onde assistir, arbitragem e escalações das equipes

Confira todas as informações do duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão
LanceNet

01 fev 2021 às 18:45

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:45

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
Campeão da Libertadores no último sábado (30), é hora de virar a chave antes da disputa pelo Mundial. O Verdão está na quinta colocação do Brasileirão com 52 pontos conquistados, e vem de um empate por 1 a 1 contra o Vasco, em São Paulo.
Já o Botafogo, por sua vez, ocupa o 20º lugar com 23 pontos. Na última rodada, o Fogão perdeu o clássico para o Fluminense por 2 a 0, no Rio de Janeiro.PALMEIRAS IRÁ COM EQUIPE MISTA DE RESERVAS E JOVENS
Os titulares na vitória contra o Santos do último sábado foram poupados das atividades no campo nesta segunda-feira (1). Apenas os reservas e alguns garotos do sub-20 integraram os treinamentos comandados por Abel Ferreira. A tendência é que a escalação do Verdão contra o Fogão seja baseada nestes atletas.BOTAFOGO TERÁ JOVENS ESCALADOS PARA ENCARAR O PALMEIRAS
Com mínimas chances de permanecer na Série A na próxima temporada, o Botafogo joga a vida no Allianz Parque. Com muitos desfalques, Eduardo Barroca colocará uma equipe com novidades para enfrentar o campeão da Libertadores.
Seja por problemas internos ou cláusulas contratuais, os desfalques obrigam o treinador a apostar nas crias da base do Alvinegro. O time, portanto, será formado por muitos jovens.
>> Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Botafogo
Data: 02 de Fevereiro de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MGAssistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Ricardo Junio de Souza-MGVAR: Emerson de Almeida Ferreira-MG, Wanderson Alves de Souza-MG e Marcus Vinicius Gomes-MG
Transmissão:– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil)
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Benjamin Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Emerson Santos e Ramon Cesar (Felipe Melo); Breno Lopes, Lucas Lima e Lucas Esteves; Gabriel Silva. Técnico: Abel Ferreira
Desfalques: Gabriel Veron, Luan Silva e Wesley (machucados)Pendurados: Kuscevic, Patrick de Paula, Felipe Melo, Esteves, Alan Empereur, Luan, Lucas Lima, Luiz Adriano, Abel Ferreira, Mayke, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Emerson Santos (terceiro amarelo)
Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre, Romildo; Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Davi Araújo (Bruno Nazário). Técnico: Eduardo Barroca.
Desfalques: Guilherme Santos, Lucas Barros e Gatito Fernández (lesionados); Victor Luís e Ivan Angulo (emprestados pelo Palmeiras); Matheus Babi e Marcelo Benevenuto (punidos por atraso ao treinamento)Pendurados: Kanu, Diego Cavalieri, Rhuan e Pedro RaulSuspensos: –

