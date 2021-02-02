Palmeiras x Botafogo, Inter de Milão x Juventus... saiba onde assistir aos jogos dessa terça-feira

Após ser campeão da Libertadores, o Alviverde enfrenta o Fogão pelo Brasileiro. Na Copa da Itália, o duelo entre os gigantes Inter e Juventus agita o dia de futebol. Confira!...
Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Cesar Greco
A terça-feira (2) de futebol será agitada por grandes partidas na Europa e pela volta do Palmeiras no Brasileirão, após se tornar bicampeão da Libertadores, no último sábado. O Alviverde enfrenta o Botafogo, às 16h, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
QUEM SERÁ CAMPEÃO? ACESSE A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS JOGOSInter de Milão e Juventus disputam a semifinal da Copa da Itália, às 16h45, no San Siro. Partidas do Campeonato Holandês, Premier League, Copa do Rei e de outras competições também movimentam a bola nos gramados europeus.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
10h - Hatayspor x Fenerbahce Campeonato TurcoOnde assistir: DAZN
14h30 - Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen Copa da Alemanha Onde assistir: ESPN
15h - Wolverhampton x Arsenal Premier League Onde assistir: DAZN
16h - Palmeiras x Botafogo Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
16h45 - Inter de MIlão x Juventus Copa da ItáliaOnde assistir: DAZN
16h45 - Borussia Dortmund x Paderborn Copa da Alemanha Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Almería x SevillaCopa do Rei Onde assistir: ESPN
17h15 - Newcastle x Crystal Palace Premier League Onde assistir: ESPN 2

