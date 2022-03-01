Palmeiras x Athletico-PR: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pela Recopa

Nesta quarta-feira, às 21h30, Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam pela partida de volta da Recopa Sul-Americana de 2022, no Allianz Parque. O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores-2021 e o campeão da Copa Sul-Americana-2021, que empataram em 2 a 2 na ida. Ambos os times vão a campo com mudanças para a decisão dessa taça inédita para os dois.TABELA> Veja datas da Recopa Sul-Americana-2022 clicando aqui

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O Verdão terá um retorno importante para a equipe titular: o zagueiro Gustavo Gómez, que ficou fora do jogo de ida por ter contraído Covid-19. Liberado após testar negativo e cumprir isolamento, o zagueiro deve entrar no lugar de Kuscevic e fazer dupla com Murilo. Outro que pode voltar é Gustavo Scarpa, que se recuperou de estiramento no joelho esquerdo, e deve ser relacionado. Zé Rafael, por sua vez, deve iniciar na formação titular de Abel Ferreira.

No Athletico-PR, as mudanças também devem acontecer. O lateral-direito Marcinho deixou o clube e será ausência certa. Seu substituto deve ser Khellven, mas Alberto Valentim pode optar por outro esquema sem um lateral de origem. Quem retorna é Pablo, que sentiu um desconforto muscular na ida e vai entrar no lugar de Rômulo. Reinaldo, Vitor Bueno e Cuello seguem fora.Com o empate em 2 a 2 no primeiro jogo em Curitiba, quem vencer o embate desta quarta-feira entre Palmeiras e Athletico-PR ficará com o título da Recopa Sul-Americana. Em caso de qualquer igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Veja as informações sobre o jogo:

PALMEIRAS X ATHLETICO-PR

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 2/3/2022, às 21h30Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)VAR: German Delfino (ARG)Onde acompanhar: Conmebol TV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Jailson (Gustavo Scarpa) e Zé Rafael; Dudu, Rony e Raphael Veiga. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan (lesão na coxa esquerda) e Gabriel Menino (entorse no tornozelo direito)

ATHLETICO-PR

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Matheus Fernandes, Erick e Léo Cittadini; David Terans e Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques: Vitor Bueno (suspenso), Reinaldo (cirurgia no joelho), Pedro Rocha (lesão na panturrilha) e Cuello (aprimora forma física)