Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (28), às 17h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

O Verdão entra na rodada na sexta colocação com 34 pontos e vem de uma derrota contra o Goiás, fora de casa. Já o Athletico-PR está na 11ª posição da competição nacional com 28 pontos conquistados. Na última partida, o Furacão venceu o Santos na Arena da Baixada.> Confira a tabela do Brasileirão 2020 e faça sua simulação

GUSTAVO SCARPA, GABRIEL VERON E MATÍAS VIÑA PODEM VOLTAR

Uma das novidades durante os treinamentos do Palmeiras durante a semana foi os retornos de Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Matías Viña. Recuperados da Covid-19, os atletas estão à disposição após o período de isolamento e devem ser as novidades do Verdão na escalação de Abel Ferreira.

PALMEIRAS SEM RAMIRES

O Palmeiras anunciou, na noite desta sexta-feira (27), que rescindiu o contrato com o volante Ramires em comum acordo. A última partida do atleta com a camisa do clube ocorreu na última quarta-feira (25), contra o Delfín, no Equador, pela Libertadores.

LÉO LINCK COM COVID-19; GOLEIRO DE 16 ANOS CHAMADO

O Athetico teve um desfalque de última hora. Léo Linck testou positivo para Covid-19 e está fora para o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mycael, goleiro de 16 anos, foi chamado. Santos e Jandrei também estão com coronavírus.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Athletico-PR

Data: 28 de Novembro de 2020Horário: 17h (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco-RSAssistentes: Rafael da Silva Alves-RS e Michael Stanislau-RSVAR: Daniel Nobre Bins-RS, Marielson Alves Silva-BA e André da Silva Bitencourt-RS

Transmissão: – TNT (TV por assinatura)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo EI PLUS.ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X ATHLETICO-PR:

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Emerson Santos), Gustavo Gómez e Matías Viña (Gustavo Scarpa); Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano e Luan Silva (machucados);Covid-19: Jailson, Raphael Veiga, Willian, Aníbal, Breno Lopes e Alan Guimarães;Suspenso: Mayke (Vermelho Direto)Pendurados: Gabriel Menino, Lucas Lima, Rony, Gustavo Scarpa, Wesley, Danilo e Ramires;Volta de suspensão: Zé Rafael;ATHLETICO-PR: Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e João Victor; Wellington (Richard), Christian e Léo Cittadini; Carlos Eduardo (Fabinho), Reinaldo e Kayzer (Bissoli). Técnico: Eduardo Barros