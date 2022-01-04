Palmeiras x Assú (RN): prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Apontado como um dos principais favoritos ao título da Copa São Paulo de juniores, muito por conta do penta consecutivo ganho no Campeonato Paulista sub-20 em dezembro, o Palmeiras faz sua estreia na tarde desta quarta-feira (5), em Diadema, contra o Assú (RN), pelo Grupo 28 da principal competição de base do país.Com uma base vitoriosa graças ao cinco títulos estaduais seguidos da categoria e praticamente formada por conta das chances ganhas com o técnico Abel Ferreira no time profissional, o Verdão luta para encerrar o incômodo tabu de nunca ter conquistado a Copinha.