Palmeiras x Assú (RN): prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Apontado como um dos principais favoritos ao título da Copa São Paulo de juniores, muito por conta do penta consecutivo ganho no Campeonato Paulista sub-20 em dezembro, o Palmeiras faz sua estreia na tarde desta quarta-feira (5), em Diadema, contra o Assú (RN), pelo Grupo 28 da principal competição de base do país.Com uma base vitoriosa graças ao cinco títulos estaduais seguidos da categoria e praticamente formada por conta das chances ganhas com o técnico Abel Ferreira no time profissional, o Verdão luta para encerrar o incômodo tabu de nunca ter conquistado a Copinha.
O único problema para este duelo da abertura da luta palmeirense pelo título inédito será a ausência do capitão do time, o volante Pedro Bicalho, que testou positivo para Covid-19 e deverá perder os três jogos da fase de grupos.
PALMEIRAS X ASSÚ (RN)
Local: Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes, Diadema (SP)Data e Horário: 5 de janeiro de 2022, às 15h15 (de DF)Árbitro: Pablo Rodrigo Soares de OliveiraAssistentes: Leandro Matos Feitosa e Amanda Pinto MatiasOnde acompanhar: SporTV
PALMEIRAS
Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas (Talisca) e Ian; Fabinho, Thiago (Endrick) e Gabriel Silva; Giovani (Kevin), Vanderlan (Lucas Sena) e Vitor Hugo. Técnico: Paulo Victor Gomes