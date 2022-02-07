Palmeiras x Al Ahly: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), Palmeiras e Al Ahly-EGI se enfrentam pela semifinal do Mundial de Clubes, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Apesar de estarem em condições físicas diferentes, ambas as equipes têm dúvidas para escalarem o time titular.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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A principal incógnita do técnico Abel Ferreira no Verdão é na escalação de seu setor defensivo. Com Piquerez retornando de Covid-19, não se sabe ao certo em que estágio físico ele estaria para encarar o confronto. Dessa forma, a linha de três titular, que venceu o Flamengo na Libertadores, não estaria 100% e Murilo apareceria como um candidato para ocupar a função sem alterar o esquema, como seria se o português optasse pelo lateral-esquerdo Jorge.

Enquanto o Palmeiras teve quase uma semana de preparação antes da partida, o Al Ahly teve um dura duelo com o Monterrey-MEX, que lhe valeu a classificação para a semifinal. Além disso, sofreu com mais de dez desfalques, sendo que alguns deles chegaram em Abu Dhabi com menos de 24 horas antes de pegar o Alviverde, pois estavam disputando a Copa Africana de Nações. Sendo assim, fica a dúvida quanto ao time que Pitso Mosimane escalará.Veja as informações da partida:

PALMEIRAS x AL AHLY-EGI

Local: Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi (EAU)Data/Horário: 8/2/2022, às 13h30 (horário de Brasília)Árbitro: Clément Turpin (FRA)Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)VAR: Anton Shchetinn (AUS)Onde acompanhar: TV Bandeirantes, BandSports, site oficial da Band e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo (Piquerez); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Rapahel Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Vinicius (Covid-19)Cortados: Gabriel Menino, Patrick de Paula, Renan, Giovani e Vanderlan

AL AHLY-EGI

Ali Loft; Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Maghrabi, Ali Maaloul, Magdy, Aliou Dieng, Hany, Taher Mohamed, Hussein El-Shahat e Abdelkader. Técnico: Pitso Mosimane.

Dúvidas: Muhammad Al-Shennawi, Ayman Ashraf, Muhammad Abdel Moneim, Amr Al-Sulayya, Hamdi Fathi e Muhammad Sharif