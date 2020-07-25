Palmeiras x Água Santa: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste domingo, às 16h, o Palmeiras volta ao Allianz Parque para enfrentar o Água Santa, pela última rodada da primeira fase do Paulista. Em segundo no Grupo B, com 19 pontos, o Verdão já está classificado para encarar o Santo André, nas quartas de final, mas precisa vencer e secar o time do ABC para ser mandante no jogo único, e ainda pode ter a melhor campanha geral caso o Red Bull Bragantino não ganhe. O Água Santa, segundo do Grupo A, com 11 pontos, vai à próxima fase se vencer, mas pode ser rebaixado se perder.
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data-Hora: 26/7/2020 - 16h (de Brasília)Árbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Alex Ang Ribeiro e Marco Antonio de Andrade Motta JuniorOnde acompanhar: Premiere e tempo real do LANCE!PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima (Raphael Veiga ou Gustavo Scarpa); Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei LuxemburgoDesfalques: Gabriel Veron e Matías Viña (problemas físicos), Dudu e Victor Luis (negociados) e Gustavo Gómez (sem contrato)Pendurado: Patrick de Paula
ÁGUA SANTA: Giovanni; Jonathan, João Paulo, Bruno Costa e Peri; João Vitor, Fabrício e Luan Dias; Dadá, Lucas Silva (Tadeu) e Caio Dantas. Técnico: Toninho CecílioDesfalques: Luis Ricardo (suspenso)Pendurados: Uederson, João Vitor e Bruno Costa