Palmeiras volta pra casa invicto e com vaga na Liberta encaminhada

Crédito: Conmebol/Divulgação

Após três jogos fora de casa e três viagens para países diferentes, o Palmeiras está de volta a São Paulo com a sensação de missão cumprida: passou invicto pela dura sequência e retorna com a vaga encaminhada para as oitavas de final da Libertadores. A equipe necessita de apenas um ponto em dois jogos, no Allianz Parque, para a confirmação.

Depois da tempestade, Verdão volta com sequência de três jogos em casa

Apesar das oscilações dentro de campo, o clube passou ileso por uma semana de muitas viagens, pouca recuperação e quase zero tempo para treinar. Além disso, manteve a liderança de seu grupo na Libertadores e está a somente um empate para assegurar a classificação para a próxima fase do torneio.