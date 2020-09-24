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futebol

Palmeiras volta pra casa invicto e com vaga na Liberta encaminhada

Verdão agora terá três jogos seguidos no Allianz Parque para compensar o cansaço provocado pela sequência de muitas viagens em poucos dias
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Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 08:00
Crédito: Conmebol/Divulgação
Após três jogos fora de casa e três viagens para países diferentes, o Palmeiras está de volta a São Paulo com a sensação de missão cumprida: passou invicto pela dura sequência e retorna com a vaga encaminhada para as oitavas de final da Libertadores. A equipe necessita de apenas um ponto em dois jogos, no Allianz Parque, para a confirmação.
Depois da tempestade, Verdão volta com sequência de três jogos em casa
Apesar das oscilações dentro de campo, o clube passou ileso por uma semana de muitas viagens, pouca recuperação e quase zero tempo para treinar. Além disso, manteve a liderança de seu grupo na Libertadores e está a somente um empate para assegurar a classificação para a próxima fase do torneio.
Agora, terá três partidas consecutivas no Allianz Parque para compensar o cansaço. Os próximos adversários do Palmeiras serão Flamengo (Brasileirão - 27/09), Bolívar (Libertadores - 30/09) e Ceará (Brasileirão - 03/10).

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