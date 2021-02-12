Palmeiras volta do Mundial em seu pior momento sob comando de Abel Ferreira

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após o revés diante do Al-Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes, o Palmeiras atravessa seu pior momento sob o comando de Abel Ferreira.

ATUAÇÕES: Felipe Melo perde pênalti decisivo, e Weverton volta a se destacar no Palmeiras

O Verdão, que desembarca em São Paulo na manhã desta sexta-feira (12), igualou sua pior sequência sem vencer. Assim como aconteceu quando enfrentou Flamengo, Ceará e Vasco, a equipe não sabe o que é triunfar há três jogos.

Apesar do Alviverde também ter saído derrotado em duas oportunidades e empatado na outra, a série atual é mais preocupante. Isso porque, desde a chegada do português, jamais o Palmeiras passou dois jogos em branco.Até mesmo quando os reservas fizeram frente aos times titulares do Vozão e Cruz-Maltino, o Verdão foi à rede uma vez. Gabriel Veron e Breno Lopes, jogadores que não estavam à disposição de Abel no Mundial de Clubes, foram responsáveis pelos gols em questão.Diante desse cenário adverso, Abel Ferreira terá duas semanas de preparação tática e psicológica para a decisão da Copa do Brasil, contra o Grêmio.