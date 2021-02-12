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futebol

Palmeiras volta do Mundial em seu pior momento sob comando de Abel Ferreira

Além de ter igualado sua pior sequência sem vencer, essa é a primeira vez que o Verdão passa duas partidas consecutivas em branco
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LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 08:17

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 08:17

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após o revés diante do Al-Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes, o Palmeiras atravessa seu pior momento sob o comando de Abel Ferreira.
ATUAÇÕES: Felipe Melo perde pênalti decisivo, e Weverton volta a se destacar no Palmeiras
O Verdão, que desembarca em São Paulo na manhã desta sexta-feira (12), igualou sua pior sequência sem vencer. Assim como aconteceu quando enfrentou Flamengo, Ceará e Vasco, a equipe não sabe o que é triunfar há três jogos.
Apesar do Alviverde também ter saído derrotado em duas oportunidades e empatado na outra, a série atual é mais preocupante. Isso porque, desde a chegada do português, jamais o Palmeiras passou dois jogos em branco.Até mesmo quando os reservas fizeram frente aos times titulares do Vozão e Cruz-Maltino, o Verdão foi à rede uma vez. Gabriel Veron e Breno Lopes, jogadores que não estavam à disposição de Abel no Mundial de Clubes, foram responsáveis pelos gols em questão.Diante desse cenário adverso, Abel Ferreira terá duas semanas de preparação tática e psicológica para a decisão da Copa do Brasil, contra o Grêmio.
Com transmissão do Premiere e TNT Sports, o Palmeiras volta a campo já neste domingo (14), às 18h15 (de Brasília), quando recebe o Fortaleza.

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