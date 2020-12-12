Palmeiras volta a ser eficaz em casa e conta com força do Allianz Parque em série decisiva

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras

Desde a saída de Vanderlei Luxemburgo, na derrota para o Coritiba por 3 a 1, no dia 14 de outubro, o Palmeiras não sabe o que é perder pontos no Allianz Parque. Com Andrey Lopes e Abel Ferreira no comando, são sete vitórias, 100% de aproveitamento, 22 gols marcados e nenhum sofrido.

Os números positivos são importantes em um momento que o Verdão volta para casa para uma sequência de dois jogos decisivos em um intervalo de apenas três dias. Neste sábado (12), encara o Bahia, às 19h (de Brasília), pelo Brasileiro e na terça-feira (15), recebe o Libertad pela volta das quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, empate por 1 a 1 no Paraguai.

Com Luxemburgo, foram 16 jogos no Allianz Parque no ano: oito vitórias, seis empates e duas derrotas, com 27 gols marcados e 16 sofridos. A troca de treinador fez o Palmeiras entrar nos eixos e melhorar seu desempenho, sobretudo como mandante.No que depender do retrospecto recente contra os baianos, o torcedor alviverde pode ficar ainda mais esperançoso. Nos últimos oito anos, o Palmeiras não sabe o que é ser derrotado pelo adversário deste sábado. O último revés foi por 2 a 0, em Barueri, pelo Brasileirão de 2012.

Confira a tabela do Brasileirão

De lá pra cá, foram 12 jogos, sendo dez pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. São cinco vitórias alviverdes e sete empates. Nos últimos quatro encontros a igualdade prevaleceu no placar.

A última vitória palmeirense foi no Pacaembu, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2018, quando Dudu, de peixinho, fez o gol que garantiu o Verdão na semifinal do torneio nacional.

No Allianz Parque, Palmeiras e Bahia se enfrentaram em duas oportunidades. Vitória alviverde por 3 a 0 em 2018 e empate em 2 a 2 em confronto polêmico no ano de 2019. Ambos os jogos em questão ocorreram pelo Brasileirão.