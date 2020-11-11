Palmeiras vira pauta em coletiva dos 'Gabriéis' na Seleção: ‘Viemos do mesmo lugar'

Crédito: Xarás e Crias da Academia, Gabriel Jesus e Menino são colegas de Seleção Brasileira (Fotos: Reprodução

Enquanto o Palmeiras se prepara para encarar o Ceará, nesta quarta-feira (11), no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Gabriel Menino e Gabriel Jesus concederam entrevista coletiva na Granja Comary, onde a Seleção Brasileira se prepara para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa.

Com três anos de diferença, mas o mesmo nome e o mesmo clube formador, a dupla falou sobre a importância do Verdão no momento vivido pelos dois atualmente:

– Viemos do mesmo lugar, temos o mesmo nome. Construí minha história no Palmeiras, espero poder terminar. Assisto aos jogos quando dá, gosto o futebol dele. Parece uma pessoa focada e legal. Torço muito por ele e pelo Palmeiras – disse Gabriel Jesus sobre Gabriel Menino.

Já o atual lateral-direito do Verdão não poupou elogios para Jesus, que é uma referência para o jovem de 20 anos:

– Estava conversando com o Weverton no almoço, que não íamos ver o jogo do Palmeiras. Claro que na hora que acabar o treino vou correndo pro quarto, saber o resultado. Tomara que a gente consiga sair vitorioso e dê tudo certo para eles – afirmou o jovem.

Para finalizar a entrevista coletiva, o lateral também projetou um possível confronto com Matías Viña, uma vez que o Brasil encara o Uruguai na próxima semana, em Montevidéu: