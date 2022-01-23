Palmeiras vence Novorizontino na abertura do Paulistão em ritmo de 2021

Se o objetivo do técnico Abel Ferreira é usar a sequência inicial do Palmeiras no Campeonato Paulista como preparação para o Mundial de Clubes, prioridade absoluta do clube nesse início de ano, ele deve ter gostado do que viu neste domingo (23), após a equipe vencer o Novorizontino por 2 a 0, fora de casa, na estreia oficial na temporada e no Estadual.Taticamente, o Alviverde apresentou as mesmas qualidades que o levaram a conquistar o bi consecutivo da Copa Libertadores ano passado. Também pudera, afinal a escalação foi a mesma do jogo ante o Flamengo.
Na prática em campo, os problemas também foram os mesmos, mostrando porque Abel tanto pede pela contratação de um centroavante. O Palmeiras cria, é forte nas jogadas pelas laterais, mas pouco efetivo na conclusão dentro da área.
Sobra, como sempre, o bom aproveitamento nas finalizações de longe. E os dois gols palmeirenses em Novo Horizonte foram marcados dessas maneira. O primeiro com Zé Rafael, que dessa forma vai garantindo sua vaga entre os titulares nos Emirados Árabes Unidos e afastando as sombras de Atuesta e Rafael Navarro. O segundo foi de Dudu, peça mais que fundamental no esquema alviverde.
Das ponderações que o torcedor já tem com o Verdão para o Mundial, fica a experiência de ver alguns dos novos contratados em campo. Atuesta, Rafael Navarro e Murilo entraram no segundo tempo, e mexeram taticamente com o time.
O Palmeiras segue sua saga, tanto no Paulistão, quanto na preparação para o Mundial, na quarta-feira (26), quando enfrenta a Ponte Preta, no Allianz Parque, às 21h45 (de Brasília). No mesmo dia, só que mais cedo, às 19h30 (de Brasília), o Novorizontino joga diante do Ituano, fora de casa.
Verdão tem início tímido e de poucas chances
Pode ter sido o calor, pode ter sido o fato de ser apenas a primeira partida da temporada, mas o Palmeiras ficou longe de empolgar no início do jogo no interior. O ritmo parecia mesmo ser o de um jogo-treino.
Com um ritmo tranquilo, o Verdão não teve problemas para dominar as ações no jogo. As chances concretas, contudo, demoraram a aparecer.
Aos 24, Gustavo Scarpa chegou até a linha de fundo pela esquerda, cruzou para dentro da área, Mayke ajeitou de cabeça e Zé Rafael finalizou cruzado, mas Giovanni faz a defesa.
Muito depois, aos 41, Rony conseguiu de novo arrancar suspiros palmeirenses em Novo Horizonte. O novo camisa 10 recebeu bola na entrada da área, limpou a marcação e finalizou colocado, mas a bola saiu raspando a trave direita dos mandantes.
No último lance da etapa inicial, o Verdão conseguiu enfim furar a defesa do Tigre. Aos 47, Zé Rafael dominou um passe na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e finalizou para o gol, acertando o canto esquerdo.No segundo tempo, Palmeiras define jogo e Abel começa experiências
Na volta do intervalo, talvez a maior das vontades de Abel aconteceu: o Palmeiras definiu o jogo de cara. Logo no primeiro minuto, Dudu recebeu bola pela direita no campo de ataque, ajeitou e finalizou de canhota, mandando no ângulo direito de Giovanni para balançar a rede.
Com a vantagem no placar, o forte calor da cidade interiorana e um adversário que pouco assustava, o comandante português aproveitou para fazer as suas experiências visando Abu Dhabi.
Na primeira leva de substituições, tirou os dois autores de gol até então e promoveu a esperada estreia do elogiado Atuesta, além de formar um ataque com os jovens e rápidos Wesley e Gabriel Veron.
No decorrer da etapa, foram as vezes do zagueiro Murilo e do centroavante Rafael Navarro entrarem.
O 4-3-3 formado a partir de então, com as peças que o comandante esperava, serviu apenas como força de observação. Com jogadores sentindo os efeitos do calor e do primeiro jogo da temporada, o Palmeiras controlou o resultado e fez o suficiente para estrear com os três pontos.
O momento de maior emoção foi aos 46, quando o VAR apareceu pela primeira vez na temporada e entregou o goleiro Giovanni defendendo uma bola com as mãos fora da área. Acabou expulso. E sem mais substituições, Léo Condé escalou o volante Léo Baiano para ser arqueiro nos instantes finais. FICHA TÉCNICANOVORIZONTINO 0 x 2 PALMEIRAS
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)Data/Horário: 23/1/2022 (domingo), às 16h (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaVAR: Marcio Henrique de Gois e Alex Ang RibeiroPúblico e renda: não disponível
Cartões amarelos: Zé Rafael (Palmeiras); Cléo Silva (Novorizontino)Cartões vermelhos: Giovanni (Novorizontino)
GOLS: Zé Rafael aos 47min/1ºT (0-1) e Dudu aos 1min/2ºT (0-2)
NOVORIZONTINOGiovanni; Lucas Ramon (Lucas Mendes 20/2), Bruno Aguiar, Walber e Reverson; Léo Baiano, Barba (Williean Lepo, intervalo) e Marcinho (Léo Tocantins 36/2); Cléo Silva (Welinton 36/2), Danielzinho e Michel Douglas (Douglas Baggio 20/2).Técnico: Léo Condé.
PALMEIRASWeverton; Gustavo Gómez, Luan (Murilo 31/2) e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael (Atuesta 19/2), Raphael Veiga (Rafael Navarro 34/2) e Gustavo Scarpa (Wesley 19/2); Dudu (Gabriel Veron 19/2) e Rony.Técnico: Abel Ferreira.
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes