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Palmeiras vence Flamengo e se classifica no Brasileirão Feminino

Time de Ricardo Belli bateu o Rubro-Negro por 1 a 0, chegou aos 27 pontos e garantiu a vaga na fase final do campeonato nacional...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 17:52

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 17:52

Crédito: Priscila Pedroso/Palmeiras
Foi sofrido, mas a equipe Feminina do Verdão garantiu, na tarde deste domingo (11), a sua vaga para a fase final do Brasileirão Feminino. Após vencer o Flamengo por 1 a 0, em Itu, o Palmeiras acumulou a oitava vitória na competição e, com 27 pontos, não pode mais ser alcançado pelos times que estão na parte de baixo da tabela.
O primeiro tempo não foi de muita inspiração para o lado verde. Com muita dificuldade de criar ações ofensivas, o time de Ricardo Belli viu o Flamengo assustar e ser melhor na primeira etapa.
Já no segundo tempo, o treinador alviverde colocou Ary no jogo e, com menos de 10 segundos em campo, a camisa 8 deixou Bianca na cara do gol, a atacante palmeirense cortou a zagueira do Flamengo e afundou as redes de Kaká para abrir o placar.O Palmeiras seguiu melhor e desperdiçou diversas chances de ampliar o resultado. A vantagem mínima quase foi para o espaço quando Agustina fez pênalti bobo em uma saída de bola errada. Para sorte do Palmeiras, o Flamengo desperdiçou a cobrança.
Minutos depois, foi a vez do Verdão ter um pênalti assinalado. Carla Nunes sofreu, bateu e também desperdiçou, com bela defesa da goleira Kaká.
Depois, as palestrinas souberam administrar a vantagem e seguraram o resultado que colocou a equipe na sexta colocação e na fase final do Brasileirão Feminino 2020.
O próximo e último compromisso do Alviverde Imponente na primeira fase da competição nacional acontece nesta próxima quarta-feira (14), quando o clube visita o Iranduba, na Arena da Amazônia. Janaína e Carla Nunes tomaram o terceiro cartão amarelo e não jogam.

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