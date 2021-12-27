Palmeiras vence Flamengo e Corinthians e anuncia retorno de Bia Zaneratto

O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira (27), a contratação da atacante Bia Zaneratto como reforço da equipe feminina para a próxima temporada. Para acertar o retorno da jogadora até o final de 2022, o clube teve de superar a forte concorrência de Flamengo e Corinthians.

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Embora pessoas ligadas ao rival tenham procurado a atacante, entre eles o presidente Duílio Monteiro Alves, o ex-atacante Ronaldo e até responsáveis pelo patrocínio do fornecedor esportivo, ela optou por voltar ao Verdão, onde já tem duas passagens de sucesso e tem boa relação com a torcida. Dessa vez, Zaneratto terá a oportunidade de disputar a Libertadores Feminina com a camisa alviverde.

Na última temporada, a Imperatriz esteve com o clube até a metade do ano e despediu-se em agosto, após o término de seu contrato de empréstimo. Durante o período, ela brilhou na primeira fase do Brasileirão e foi eleita a melhor jogadora da competição, além de artilheira (13 gols), mesmo sem ter atuado a partir das quartas de final.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesEm declaração ao Palmeiras, a jogadora comentou a expectativa para esse novo ciclo no clube.

- Estou muito motivada e feliz por retornar. Agradeço por todo o carinho da torcida nas redes sociais. O meu objetivo é retornar ao Palmeiras e conquistar títulos junto às minhas companheiras.

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Bia Zaneratto soma 15 gols e 10 assistências em 17 jogos oficiais disputados pelo Palmeiras.