Palmeiras vence a oitava seguida diante do Fluminense, no Allianz, e brinca: ‘Trem das Oito’

Depois de bater o Fluminense, pela oitava vez seguida, no Allianz Parque, o Palmeiras aproveitou o triunfo por 1 a 0 e tirou uma onda com o rival carioca. Foi publicada uma lista com todas as vitórias e a hashtag #TremDasOito, em alusão à canção Trem das Onze, do icônico grupo paulistano. Demônios da Garoa é grupo musical de samba fundado em 1943. Ainda em atividade, alguns de seus fundadores e membros já foram substituídos pela nova geração da banda, celebrada e exaltada mundialmente.Ainda nas redes sociais, o Palmeiras dedicou uma postagem para Zé Rafael, o melhor em campo e responsável por impedir um gol do Fluminense, em cima da linha. O camisa 8 tem o apelido de trem por conta de sua imposição e força física. O Palmeiras segue 100% diante do Fluminense, em jogos atuando no Allianz Parque. Desde sua fundação, em 2014, o novo estádio do Verdão só foi palco de triunfos alviverdes.