Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras vence a oitava seguida diante do Fluminense, no Allianz, e brinca: ‘Trem das Oito’
futebol

Palmeiras vence a oitava seguida diante do Fluminense, no Allianz, e brinca: ‘Trem das Oito’

Verdão derrotou o 'freguês' Fluminense em casa e tirou onda nas redes sociais...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 21:18
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de bater o Fluminense, pela oitava vez seguida, no Allianz Parque, o Palmeiras aproveitou o triunfo por 1 a 0 e tirou uma onda com o rival carioca. Foi publicada uma lista com todas as vitórias e a hashtag #TremDasOito, em alusão à canção Trem das Onze, do icônico grupo paulistano. Demônios da Garoa é grupo musical de samba fundado em 1943. Ainda em atividade, alguns de seus fundadores e membros já foram substituídos pela nova geração da banda, celebrada e exaltada mundialmente.Ainda nas redes sociais, o Palmeiras dedicou uma postagem para Zé Rafael, o melhor em campo e responsável por impedir um gol do Fluminense, em cima da linha. O camisa 8 tem o apelido de trem por conta de sua imposição e força física. O Palmeiras segue 100% diante do Fluminense, em jogos atuando no Allianz Parque. Desde sua fundação, em 2014, o novo estádio do Verdão só foi palco de triunfos alviverdes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta
Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
As quatro décadas do PSB no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados